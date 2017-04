Personalveränderungen in militärischen Spitzenstellen der Luftwaffe

Berlin (ots) - Brigadegeneral Ralf Raddatz, Direktor des JointForce Air Component (JFAC) in Kalkar, wird zur Vorbereitung auf diekünftige Verwendung als Verteidigungsattaché in London in dasStreitkräfteamt versetzt. Sein Nachfolger wird Oberst i.G. BurkhardKollmann, zuvor Büroleiter in der Abteilung Politik imBundesministerium der Verteidigung in Berlin.Pressekontakt:Rückfragen bitte an:Presse- und Informationszentrum der LuftwaffeTelefon: 030/3687-3942Außerhalb der Bürostunden: 0172/2913666E-Mail: pizlwpresse@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum der Luftwaffe, übermittelt durch news aktuell