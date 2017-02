Personalveränderungen in militärischen Spitzenstellen der Luftwaffe

Berlin (ots) - Zum 1. Februar 2017 wurden folgendePersonalveränderungen in der Luftwaffe wirksam:Brigadegeneral Stefan LÜTH, Kommandeur der Unterstützungsverbändedes Luftwaffentruppenkommandos in Köln, ist seit dem 01. Februar 2017Stellvertretender Kommandeur des Logistikkommandos der Bundeswehr inErfurt. Sein Nachfolger ist Oberst Gerhard HEWERA, zuvor Kommandeurdes Technischen Ausbildungszentrums der Luftwaffe in Faßberg.Pressekontakt:Rückfragen bitte an:Presse- und Informationszentrum der LuftwaffeTelefon: 030/3687-3942Außerhalb der Bürostunden: 0172/2913666E-Mail: pizlwpresse@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum der Luftwaffe, übermittelt durch news aktuell