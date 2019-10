Personalveränderungen in militärischen Spitzenstellen der Luftwaffe

Berlin (ots) - In den vergangenen drei Monaten wurden folgendePersonalveränderungen wirksam:AugustBrigadegeneral Heinrich Tiller, zuletzt Abteilungsleiter III im Bundesamt fürdas Personalmanagement der Bundeswehr, Köln, tritt in den Ruhestand.SeptemberGeneralmajor Werner Josef Haumann, zuletzt Deputy Chief of Staff Support JointForce Command Naples (Italien), tritt in den Ruhestand.Generalmajor Bernhardt Schlaak, Vice Chairman NATO Air and Missile DefenceCommittee beim NATO Hauptquartier, Brüssel (Belgien), wird StellvertretenderKommandierender General und Chef des Stabes Luftwaffentruppenkommando, Köln. Ihmfolgt Generalmajor Lutz Kohlhaus, zuletzt Stellvertretender KommandierenderGeneral und Chef des Stabes Luftwaffentruppenkommando, Köln.Oberst Frank Michael Gräfe, zurzeit in Vorbereitung auf seine Verwendung alsVerteidigungsattaché in Washington (USA), wird im Kommando Territoriale Aufgabender Bundeswehr, Berlin, eingesetzt.OktoberGeneralleutnant Peter Paul Jakob Bohrer, zuletzt Stellvertretender InspekteurStreitkräftebasis, Bonn, tritt in den Ruhestand.Generalmajor Günter Erhard Giesa, zuletzt Chef des Stabes Kommando Luftwaffe,Berlin, tritt in den Ruhestand. Ihm folgt Brigadegeneral Wolfgang Ohl,Unterabteilungsleiter Politik II im Bundesministerium der Verteidigung, Berlin.Brigadegeneral Helmut August Dotzler, zuletzt Kommandeur Landeskommando Bayern,München, tritt in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird Brigadegeneral ThomasHambach, Stellvertretender Kommandeur Logistikkommando der Bundeswehr, Erfurt.Ihm folgt Oberst Robert Wilhelm, Referatsleiter Führung Streitkräfte I 4 imBundesministerium der Verteidigung, Bonn.Pressekontakt:Rückfragen bitte an:Presse- und Informationszentrum der LuftwaffeTelefon: 030/3687-3931E-Mail: pizlwpresse@bundeswehr.orgFür weitere Informationen besuchenSie bitte unsere Website www.luftwaffe.deOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum der Luftwaffe, übermittelt durch news aktuell