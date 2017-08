Personalveränderung beim BDZV: Kommunikationschef Fuhrmann wechselt in Beraterstand (FOTO)

Berlin (ots) -Der langjährige Leiter des Bereichs Kommunikation und Digitalessowie Mitglied der Geschäftsleitung beim Bundesverband DeutscherZeitungsverleger, Hans-Joachim Fuhrmann, wird zum Jahresende ausseinen Ämtern ausscheiden und künftig dem Verband als Berater zurSeite stehen. Diese Veränderung erfolgt auf ausdrücklichen WunschFuhrmanns und im besten Einvernehmen mit dem geschäftsführendenPräsidium."Nach 30 in jeder Hinsicht spannenden Jahren im Dienst des BDZVund der deutschen Zeitungen möchte ich gerne das Staffelholzweiterreichen und endlich etwas mehr Zeit für andere schöne Dinge desLebens haben", sagte der 62jährige heute in Berlin. Nach dem Studiumlernte Fuhrmann das journalistische Handwerk bei der"Bonner/Kölnischen Rundschau" von der Pike auf und arbeitete danachals Redakteur bei der Wochenzeitung "Das Parlament" - bevor er 1987zum BDZV wechselte."Wir haben für die Entscheidung von Herrn Fuhrmann Verständnis -aber wir bedauern sie auch", sagte BDZV-Hauptgeschäftsführer DietmarWolff. Fuhrmann habe mit seiner Professionalität und Kreativität dieArbeit des BDZV maßgeblich mitgeprägt. Sowohl die neueKommunikationsstrategie als auch die vielfältigen digitalenAktivitäten trügen seine Handschrift. Umso erfreulicher sei es, dassder erfahrene Verbandsmann dem BDZV als Berater verbunden bleibe.Der Wechsel geht mit einer Umstrukturierung der Geschäftsbereicheeinher. Die bisher getrennten Abteilungen Digitales undVerlagswirtschaft werden zukünftig zusammengefasst und in denneugeschaffenen Geschäftsbereich Märkte einfließen. Für den Aufbauund die Führung dieses neuen Ressorts sucht der BDZV derzeit den/dieGeschäftsführer/in.Pressekontakt:Dietmar WolffTelefon: 030/726298-200E-Mail: wolff@bdzv.deHans-Joachim FuhrmannTelefon: 030/ 726298-210E-Mail: fuhrmann@bdzv.deOriginal-Content von: BDZV - Bundesverb. Dt. Zeitungsverleger, übermittelt durch news aktuell