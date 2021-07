Personalplanungs-Softwareanbieter Atoss Software steigert Umsatz

Weitere Suchergebnisse zu "ATOSS Software":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Nachfrage nach Personalplanungssoftware treibt das SDax-Unternehmen Atoss Software an.



In den Monaten April bis Juni sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9 Prozent auf 22,8 Millionen Euro gestiegen, teilte das im SDax notierte Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen am Montag in München mit. Vor allem das Cloud- und Abonnement-Geschäft legte deutlich zu. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibung (Ebitda) fiel aber um rund 5,8 Prozent auf 6,9 Millionen Euro. Unterm Strich blieben mit 4,1 Millionen Euro rund 15 Prozent weniger hängen. So steckte das Unternehmen deutlich mehr Geld in die Forschung und Entwicklung sowie in den Ausbau des Vertriebs.