Personalplanung mittels künstlicher Intelligenz: Quinyx übernimmt KI-Pionier Widget Brain

Hamburg (ots) - Quinyx, einer der führenden Anbieter für SaaS-basierte Personaleinsatzplanung, übernimmt Widget Brain. Das niederländische Unternehmen gilt als Pionier auf dem Gebiet der KI-gesteuerten Planungsautomatisierung und soll Quinyx dabei helfen, seine bestehenden Lösungen für Personal-Bedarfsprognosen, -optimierung und Compliance weiter zu verbessern.Die KI-gesteuerte Technologie von Widget Brain wird es Quinyx-Kunden ermöglichen, ihre Einsatzplanung zu automatisieren und damit deutlich effizienter zu gestalten - bei gleichzeitiger Einhaltung von arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften sowie Sicherheitsstandards."Nach mehreren Jahren der Partnerschaft mit Widget Brain sahen wir die Vorteile einer noch tieferen Integration der innovativen Technologien des Unternehmens mit unseren eigenen Softwarelösung", sagt Erik Fjellborg, CEO und Gründer von Quinyx. "KI und Automatisierung ist die Zukunft für Unternehmen, die sich einen optimalen Return on Investment ihrer Personaleinsatzplanung wünschen. Auf diesen Bedarf können wir jetzt noch besser eingehen: Die Übernahme beschleunigt unseren Fortschritt in diesem Bereich maßgeblich und ermöglicht es uns, unseren Kunden eine führende, KI-basierte Lösung anzubieten."Joachim Arts, CEO von Widget Brain, fügt hinzu: "Mit Hilfe unserer KI können die Kunden Dienstpläne für ihre Mitarbeiter automatisiert und damit deutlich effizienter erstellen. Gleichzeitig verbessert unserer Lösung auch Personalplanungsentscheidungen, weil strenge Rechtsvorgaben sowie individuelle Lebensumstände von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einkalkuliert werden. Das macht die Angestellten zufriedener und spart gleichzeitig Zeit und Kosten. Wir sind froh, mit Quinyx einen Partner gefunden zu haben, der ebenso leidenschaftlich daran arbeitet, den Angestellten und Unternehmen die bestmöglichen Voraussetzungen für ihre Schichtplanung bereitzustellen."Bestehende Kunden von Widget Brain, wie Facilicom und Royal Vopak, werden in das bestehende Quinyx-Portfolio übernommen. Das Team und die Büros von Widget Brain in Australien, Europa und den USA firmieren ab sofort unter der Marke Quinyx.Erik Fjellborg weiter: "Widget Brain und Quinyx hatten bereits vor der Übernahme eine enge Beziehung, gemeinsame Kunden und die Vision, Unternehmen bei der Revolutionierung ihrer Personaleinsatzplanung Personaleinsatzplanung zu unterstützen. Die Fusion ist somit eine sinnvolle Weiterentwicklung der bestehenden Zusammenarbeit, und wir können es kaum erwarten, Widget Brains hervorragendes Know-how im Bereich KI und insbesondere im Maschinelles Lernen zu nutzen, um es unseren Kunden zugänglich zu machen."Über QuinyxQuinyx wurde 2005 von Erik Fjellborg in Schweden gegründet und ist einer der Marktführer im Bereich cloudbasiertes Workforce Management. Die webbasierte Lösung unterstützt Unternehmen bei der Personalplanung und Zeiterfassung, bei der Kommunikation mit ihren Teams, sowie beim Aufgabenmanagement, bei der Gehaltsabrechnung und der Erstellung von Prognosen. Quinyx wird dabei von der Mission getrieben, das Arbeitsleben von Millionen von Menschen durch effizienteres Management und faire Dienstpläne zu verbessern. Mehr als 500.000 Anwender nutzen bereits die Dienste von Quinyx, darunter Unternehmen wie Burger King, Decathlon, Rituals Cosmetics, London City Airport und Daniel Wellington. Mehr InformationenÜber Widget BrainWidget Brain ist der führende Software-Anbieter der KI-gesteuerten Planungsautomatisierung. Der datengesteuerte Ansatz von Widget Brain unterstützt Unternehmen bei ihrer Personal- und Mitarbeiterplanung sowie Aufgabenzuweisung. Unternehmen mit Arbeitskräften im Schichtsystem auf der ganzen Welt senken so die Personalkosten, steigern den Umsatz, sparen Zeit bei der Erstellung fairer Zeitpläne und erhöhen die Mitarbeiterbindung - alles arbeitsrechtskonform. Widget Brain stellt seine Vertrauenswürdigkeit bei der Erstellung von mehr als 450.000 Schichtplänen pro Monat unter Beweis.Pressekontakt:PressekontaktStephanie SteinPIABO PR GmbHMarkgrafenstr. 36D-10117 BerlinE-Mail: quinyx@piabo.netTelefon: +49 173 633 27 07Original-Content von: Quinyx, übermittelt durch news aktuell