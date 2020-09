Personalnews: LikeMeat baut Führungsriege aus

Berlin (ots) - Die LikeMeat GmbH (https://likemeat.com/de/), Vorreiter in der Herstellung von Pflanzenfleisch, baut die Führungsriege aus. Das Unternehmen beschäftigt 120 Mitarbeiter und vertreibt seine Produkte hauptsächlich im Lebensmitteleinzelhandel (LEH). Heute sind LikeMeat Produkte in Deutschland, United Kingdom, Skandinavien und den Niederlanden erhältlich.Seit März 2020 gehört LikeMeat zum Unternehmen The LIVEKINDLY co. The LIVEKINDLY co. verfolgt das Ziel, das globale Lebensmittelsystem zu transformieren und bildet derzeit als einziges Unternehmen im Bereich der pflanzenbasierten Lebensmittel die gesamte Wertschöpfungskette ab.Christian Adams, in den vergangenen 17 Jahren mit leitenden Funktionen bei Nestlé, verstärkt die Führungsriege des The LIVEKINDLY co. als neuer General Manager DACH. In seinen zukünftigen Arbeitsbereich fallen der Aufbau und die Implementierung der Organisation im deutschsprachigen Raum.Christian Adams wird federführend die Wachstumspotentiale der bestehenden Marken LikeMeat als auch der Neuzugänge FRY's Family und Oumph! in den DACH Märkten vorantreiben. Der Markt der pflanzlichen Lebensmittel ist dem gebürtigen Göttinger nicht neu, denn er verantwortete in den letzten zwei Jahren den Aufbau von Garden Gourmet bei Nestlé."Ich bin begeistert, meine fast 26 Jahre Großkonzern und Lebensmittel Erfahrungen nun bei LikeMeat, FRY's Family und Oumph! einzubringen und Teil des visionären LIVEKINDLY Kollektivs zu sein. Gemeinsam werden wir das globale Nahrungsmittelsystem verändern hin zu einer nachhaltigen Zukunft. Wir wollen pflanzliche Lebensmittel zum neuen Standard machen."Neuzugang im Executive Team von The LIVEKINDLY co. ist Tal Nadari. Bereits seit Juni leitet er die europäische Region einschließlich Großbritannien sowie Australien und Neuseeland. Zeitgleich hat Nadari als CEO von LikeMeat die operative Führung des Düsseldorfer Unternehmens übernommen. Tal Nadari verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Aufbau von Unternehmen, Organisationen und Marken in verschiedenen Regionen der Welt.Vor seinem Eintritt in die Firma The LIVEKINDLY co. hatte er diverse Positionen in der Spirituosen- und Getränkeindustrie inne. Bei dem letzten Unternehmen, Lucas Bols, war er für den nord- und südamerikanischen sowie westeuropäischen Markt verantwortlich und leitete darüber hinaus die Joint Venture von Passoa mit Remy Cointreau als Präsident. Tal Nadari hat einen Master-Abschluss in Kommunikationswissenschaften der Universität Amsterdam und lebt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in den Niederlanden."Ich habe die Vision einer besseren Welt für uns Menschen und alle anderen Lebewesen, mit denen wir sie teilen. Und ich glaube, dass wir diese Chance mit dem The LIVEKINDLY co. und allen, die sich unserer Bewegung anschließen, haben. Mein Ziel ist es also, ein pflanzenbasiertes Leben zur Norm zu machen. Zusammen mit tollen Teams und Marken möchte ich, dass The LIVEKINDLY co. zum führenden Akteur in Europa in der wachsenden Kategorie der pflanzlichen Lebensmittel wird. Ich wünsche mir auch, dass wir bei The LIVEKINDLY co. die notwendige Markttransformation von einem derzeitig produktorientierten Ansatz zu einem verbraucherorientierten Ansatz anführen, der sich mit unseren Marken perfekt in Szene setzt", sagt Tal Nadari.Über LikeMeatDie LikeMeat GmbH wurde 2013 von dem Unternehmersohn Timo Recker in Wetschen, Deutschland, gegründet und gilt bis heute als Vorreiter in der Herstellung von Pflanzenfleisch. Von Beginn an hebt sich LikeMeat durch seinen authentischen Biss und Geschmack von den restlichen Mitbewerbern ab. Die veganen Fleischalternativen stellt das Unternehmen dabei auf Basis von Bio-Soja und Erbsen her. LikeMeat Kernkompetenz liegt im Segment Streifen und Geschnetzeltes mit den Topsellern Like Chicken, Like Gyros, Like Döner und Like Grilled Chicken. Daneben hat LikeMeat klassische Produkte wie Like Schnitzel, Like Nugget und Like Bratwurst im Sortiment. Neu seit April diesen Jahres Like Mini Frikadellen und die rohen Produkte Like Burger, Like Italian Griller und Like Grobe Bratwurst. Insgesamt umfasst das Angebot 15 Produktvariationen. LikeMeat hat seinen Verwaltungssitz in Düsseldorf und zwei Produktionsstätten im niederländischen Oss. Seit März 2020 gehört LikeMeat zum Unternehmen The LIVEKINDLY co. und wird geleitet vom Geschäftsführer Tal Nadari. Das Unternehmen beschäftigt 120 Mitarbeiter und vertreibt seine Produkte hauptsächlich im Lebensmitteleinzelhandel (LEH). Heute sind LikeMeat Produkte in Deutschland, UK, Skandinavien und den Niederlanden erhältlich. LikeMeat ist mit zahlreichen Zertifikaten ausgezeichnet: IFS-Zertifikat, das FDA-Zertifikat, das "V-Label" der Vegan Society, das Glutenfrei-Zertifikat und die europäische SKAL Bio-Zertifizierung. Für die von inSYTE(TM) zertifizierten Sojabohnen aus biologischem Anbau werden keine gentechnisch veränderten Bohnen eingesetzt. Darüber hinaus verwendet LikeMeat keine Sojabohne aus Regenwaldgebieten. LikeMeat achtet aber auch bei der Verpackung auf nachhaltige Lösungen. So stammt der Pappschuber von einem FSC-zertifizierten Hersteller. Dieses Siegel steht für "Forest Stewardship Council" und garantiert, dass Holz- und Papierprodukte aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammen. Alle Verpackungsschalen bestehen aus recycelten Materialien, die der Lieferant mit Hilfe eines speziellen Verfahrens aufbereitet. Dadurch kann LikeMeat seinen CO2 -Fußabdruck um bis zu 70% reduzieren im Vergleich zu nicht recyceltem PET.Pressekontakt:LikeMeat GmbHKarola Kentner-Schuetz| Head of MarketingKaistraße 5| 40221 DüsseldorfFon +49-(0)211-15768827E-Mail: Karola.Kentner-Schuetz@likemeat.comPress Factory GmbHJo RumstadtAnklamer Straße 38 | 10115 BerlinFon +49 (0)30 7673 39 063E-Mail: jo.rumstadt@press-factory.deOriginal-Content von: LikeMeat GmbH, übermittelt durch news aktuell