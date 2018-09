Personalmeldung: Ann-Kathrin Schöll ist neue gofeminin-Chefredakteurin (FOTO)

Köln (ots) -September 2018 - Ann-Kathrin Schöll ist seit Anfang September dieneue Chefredakteurin von gofeminin.de. Die 29-Jährige ist bereitsseit 2014 als Moderedakteurin bei gofeminin tätig und verantwortet absofort auch den gesamten inhaltlichen Auftritt und die viraleStrategie des Online-Magazins."Mit Ann-Kathrin Schöll haben wir eine hoch motiviertePersönlichkeit aus der gofeminin-Familie zur Chefredakteurin ernannt.Sie ist eine versierte Redakteurin, die eine wichtige Rolle dabeigespielt hat gofeminin vor allem in den sozialen Medien zu etablierenund zu stärken. Dass sie unsere User kennt und ganz genau weiß, wassich diese in Zukunft von gofeminin wünschen, ist für die Zukunft einentscheidender Vorteil," so Marc Flamme, Geschäftsführer dergofeminin.de GmbH.Schöll begann Ihre journalistische Laufbahn bei der Luna MediaGmbH, wo sie zunächst als Volontärin und anschließend auch alsRedakteurin des Magazins Luna und Luna Mum tätig war. Seit 2014 istsie festes Mitglied der gofeminin-Redaktion und für die Rubrik Modeverantwortlich. Nachdem Schöll die Pinterest-Strategie von gofemininmaßgeblich leitete und als Vorreiter im deutschen Raum dasPinterest-Profil des Online-Magazins zu einem derreichweitenstärksten Kanäle in Deutschland ausbaute, übernahm sieEnde 2017 die Leitung der internationalen Pinterest-Strategie derglobal agierenden aufeminin Gruppe."Mit gofeminin.de möchte ich gemeinsam mit meinem Team Frauenermutigen, ihren Weg zu finden und ihn erhobenen Hauptes zu gehen. InZukunft werden wir auch wieder verstärkt auf die Bereiche, Job,Karriere und Finanzen eingehen und Frauen so in ihrem Selbstvertrauenstärken," sagt Schöll. Schöll tritt die Nachfolge von NadineJungbluth an, die sich nach acht Jahren neuen Herausforderungenaußerhalb der aufeminin Gruppe stellen wird.Über die gofeminin.de GmbH:Die gofeminin.de GmbH ist ein auf Frauen- und Gesundheitsthemenspezialisiertes Online-Unternehmen mit Sitz in Köln. Zur gofeminin.deGmbH gehören die zwei eigenständigen Marken gofeminin und Onmeda.5,88 Millionen Unique User (AGOF digital facts 2018-07) besuchengofeminin.de monatlich und finden hier auf unterhaltsame undinspirierende Weise alle Themen, die Frauen beschäftigen. Dasunabhängige Gesundheitsportal Onmeda bietet umfangreiche undhochwertige Inhalte rund um das Themenfeld Medizin & Gesundheit undist mit 6,26 Millionen Nutzern (AGOF digital facts 2018-07) eines derführenden Gesundheitsportale in Deutschland. Als Tochter deraufeminin.com S.A. (Paris) und Teil TF1 Gruppe ist die gofeminin.deGmbH zugleich Teil eines modernen, global agierendenMedienunternehmens.Pressekontakt:Nicole Augustinpresse@gofeminin.deTel.: +49 (0)22 1/20 25-230gofeminin.de GmbHCäcilienstraße 3050667 KölnOriginal-Content von: goFeminin.de GmbH, übermittelt durch news aktuell