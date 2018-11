"Personalities for Brands" - Talk mit Schauspieler und Markenbotschafter Sky du Mont (FOTO)

Hamburg (ots) -69 Prozent der Deutschen haben laut einer "Human BrandIndex"-Studie großes oder mittleres Interesse an Prominenten in derWerbung. 27 Prozent bevorzugen sogar Werbung mit bekanntenPersönlichkeiten. Testimonials können im Marketing Grundlage für einewirkungsvolle Werbekampagne sein. Sie sollten allerdings "echt" sein,statt nur "authentisch" zu wirken. Dann können sie das Vertrauen ineine Marke nachhaltig prägen. Die Glaubwürdigkeit der Werbebotschaftwird so positiv beeinflusst.Der prominente, deutsche Schauspieler und Autor Sky du Mont istselber das prominente Gesicht zahlreicher Marken. AlsMarkenbotschafter steht er für die Kommunikationsbotschaften undWerte dieser Marken in verschiedenen Kommunikationskanälen und hatals Testimonial zahlreiche Kommunikationsprojekte realisiert. Auf derVeranstaltungsreihe "Wissen & Wein" des Marketing Club Hamburg e.V.berichteten Sky du Mont und Mark Nowak, Geschäftsführer derTestimonial-Agentur Nowak Communication, von ihren Erfahrungen ausder engen Zusammenarbeit mit Markenunternehmen undWerbekonzeptionern.Die Steigerung der Markenbekanntheit und die Verbesserung desMarkenimages sind die wichtigsten Ziele bei der Werbung mitProminenten. Entscheidend für den Erfolg ist dabei zum einen dieBekanntheit und damit die Reichweite des Prominenten, zum anderenseine Imagestärke, also die Beliebtheit, Glaubwürdigkeit undMeinungsführerschaft, die er einer Marke verleiht.Der Talk, der von Andreas Schweizer, Beiratsmitglied und Leiterder Programmkoordination des Marketing Club Hamburg, initiiert undmoderiert wurde, stieß bei den Clubmitgliedern auf großes Interesse."Durch ein geschicktes Marketingkonzept in Verbindung mit dempassenden Celebrity lassen sich die kommunikativen und ökonomischenZiele der Werbung häufig effektiver und schneller verwirklichen alsdurch herkömmliche Werbemethoden.", berichtete Andreas Schweizer vorden zahlreichen Experten aus der Hamburger Marketing- undKommunikationsszene. Über 30 Mitglieder und Gäste des Marketing ClubHamburg waren der exklusiven Einladung in den Reichshof Hamburggefolgt und viele von ihnen nutzten die anschließende Q&A-Session fürNachfragen.Abgerundet wurde der Clubabend beim Get-together in lockerer undentspannter Dinner-Atmosphäre und intensiven Gesprächen rund um dasThema des Abends.Über Marketing Club Hamburg e.V.:Unsere fast 650 Mitglieder aus allen Marketingfunktionen undBranchen machen Hamburg zur Marketinghauptstadt Deutschlands - unddas schon seit über 50 Jahren. Wir sind einer der größten Clubs inDeutschland, als Berufsverband für die Führungskräfte und Experten imMarketing geben wir die Möglichkeit zu anspruchsvollem und aktuellemErfahrungsaustausch, zu einer attraktiven beruflichen Weiterbildungund zum Knüpfen wertvoller persönlicher Kontakte.Der Marketing Club Hamburg e.V. in den sozialen Netzwerken:Web: http://www.marketingclubhh.deFacebook: https://www.facebook.com/MarketingClubHHInstagram: https://www.instagram.com/marketingclub_hh/Xing: https://www.xing.com/net/pri21f137x/marketingclubhamburgPressekontakt:MARKETING CLUB HAMBURG E.V.Rothenbaumchaussee 1720148 HamburgAnsprechpartner: Thorsten SchulzTelefon 040 / 44 73 26Telefax 040 / 41 83 10E-Mail: info@marketingclubhh.orgOriginal-Content von: Marketing Club Hamburg e.V., übermittelt durch news aktuell