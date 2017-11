Personalisierte Medizin in der Psychiatrie: Vorträge von Klinikchef Prof. Dr. Dr. Martin Keck

München (ots) - Die Behandlung psychischer Erkrankungen wie einerDepression, einer Angststörung oder eines Traumas ist schwierig.Ärzte müssen sich bei der Diagnose fast ausschließlich auf dieAussagen des Patienten verlassen, sie haben keine objektivenKriterien wie den Blutzuckerwert bei einem Diabetiker oder dasRöntgenbild bei einem Knochenbruch. Doch die Forschung schreitetvoran und so gibt es immer mehr Bausteine auf dem Weg zu einerpersonalisierten, individuelleren Behandlung auch in der Psychiatrie.Der Direktor der Klinik am Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Prof.Dr. Dr. Martin Keck, spricht auf zwei Veranstaltungen überErkenntnisse und Fortschritte.Am 25. November um 11.35 Uhr erläutert Keck "Zukunftspläne vonPsychiatrie und Psychotherapie: die personalisierte Therapie derDepression". In seinem Vortrag bei den Münchner Wissenschaftstagen inder Alten Kongresshalle geht er auf Möglichkeiten ein, dieWirksamkeit von Psychotherapie und Antidepressiva schon zu Beginn derBehandlung besser vorhersagen zu können. Dies ist bisher ein großesProblem. Außerdem informiert er über den aktuellen Stand bei derSuche nach neuen Wirkstoffen.In einem weiteren Vortrag beschäftigt Keck sich mit der"Behandlung nach Maß - Neurobiologische Erkenntnisse helfen auf demWeg zu einer personalisierten Medizin". Am 28. November um 18.30 Uhreröffnet er damit nicht nur die neue Runde desMax-Planck-Gesundheitsforums. Zum Abschluss des 100-jährigensJubiläums des Instituts weiht er damit auch den frisch renoviertenHörsaal ein. Im Foyer ist die Ausstellung zur Geschichte desInstituts sowie zu den wichtigsten psychiatrischen Errungenschaftender vergangenen 100 Jahre zu sehen.In diesem Vortrag geht Keck auf die Grundlagen psychischerErkrankungen ein. Wie viel weiß die Forschung bereits und wo fehlt esnoch an Wissen, um Patienten individueller behandeln zu können?Alle Interessierten, Betroffenen und Angehörige sind herzlicheingeladen. Weitere Informationen finden sie hier:http://www.psych.mpg.de/2187216/stress-burnout-und-depressionhttp://www.muenchner-wissenschaftstage.de/zentral/vortraege/Pressekontakt:Anke SchleeTel. 089 30622-263presse@psych.mpg.deOriginal-Content von: Max-Planck-Institut für Psychiatrie, übermittelt durch news aktuell