Personalien bei Bain & Company / Praxisgruppen Technologie und Organisation mit neuer Leitung

München (ots) - Bain-Partner Daniel Milleg (http://ots.de/WjyJD)übernimmt ab sofort die Leitung der Praxisgruppe Technologie, Medienund Telekommunikation im deutschsprachigen Raum von Dr. Imeyen Ebong,der sich nun mit 100 Prozent seiner Zeit um die Leitung derPraxisgruppe Organisation kümmert.Milleg ist ein ausgewiesener Branchenkenner. Er verfügt übernahezu 20 Jahre Beratungserfahrung und hat für Bain seit seinemEinstieg 2015 bedeutende neue Telekommunikations- undTechnologiekunden gewonnen. Dadurch konnte das Geschäft im Bereichdigitaler und technologischer Transformationen sowie in der Beratungvon Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen deutlichausgebaut werden.Ziel des 41-Jährigen in seiner neuen Funktion ist es, BainsMarktanteil in der Telekommunikations- und Technologiebranche weiterzu steigern. "Die digitale Revolution hat gerade erst begonnen",erklärt Bain-Deutschlandchef Walter Sinn. "Sie verändert Unternehmenbranchenübergreifend von Grund auf und zwingt das Top-Management,Strategien, Strukturen und Prozesse entsprechend anzupassen." Bainhat schlagkräftige Produkte und Lösungsansätze entwickelt, die denKunden bei ihrer digitalen Transformation helfen. Dazu gehört BainDigital 360 (http://ots.de/DEJ6f), ein Wegweiser bei Fragen zum "Was"und "Wie" des digitalen Wandels. Dieser unterstützt Unternehmen beider nachhaltigen Realisierung ihrer Digitalstrategie - und damit beimErzielen von Wettbewerbsvorteilen.Radikales Umdenken ist notwendigUnternehmen stehen derzeit vor dem größten Umbruch seit den1970er-Jahren. Der technologische Wandel, ein turbulentesMakroumfeld, eine neue Generation von Mitarbeitern und einedramatisch gestiegene Komplexität von Prozessen und Strukturenerfordern ein radikales Umdenken. Nur durch die permanente Anpassungvon Strategien, Geschäftsmodellen und Organisationsstrukturen werdenUnternehmen diese enormen Herausforderungen meistern können.Gleichzeitig werden neue Formen der Zusammenarbeit und neueFührungsmodelle notwendig, deren Integration für Unternehmen immerkritischer wird. Vor diesem Hintergrund wird Dr. Imeyen Ebong(http://ots.de/nAmfY), der sich fortan mit seiner gesamten Zeit derLeitung der Organisations-Praxisgruppe widmet, das neue "LeadershipCenter of Excellence" von Bain für die Region EMEA aufbauen. Ziel istes, das Leistungsangebot in diesem Bereich weiterzuentwickeln undüber die verschiedenen Märkte hinweg noch stärker zu vernetzen. Ebonghat über 20 Jahre Erfahrung in der Managementberatung. Er arbeitetmit seinen Kunden aus verschiedenen Branchen an Organisations- undFührungsthemen und begleitet große Veränderungsprozesse inUnternehmen.Lesen Sie hierzu das aktuelle Buch von Bain "Time, Talent, Energy:Overcome Organizational Drag and Unleash Your Team's ProductivePower". Es zeigt, wie Unternehmen die Zeit ihrer Mitarbeiter alswertvollste Ressource managen, ihre besten Talente sorgfältigentwickeln und sicherstellen, dass die gesamte Belegschaft motiviertist durch sinnstiftende Arbeit und gutes Management(www.timetalentenergy.com).Bain & CompanyBain & Company ist eine der weltweit führendenManagementberatungen. Wir unterstützen Unternehmen bei wichtigenEntscheidungen zu Strategie, Operations, Technologie, Organisation,Private Equity und M&A - und das industrie- wie länderübergreifend.Gemeinsam mit seinen Kunden arbeitet Bain darauf hin, klareWettbewerbsvorteile zu erzielen und damit den Unternehmenswertnachhaltig zu steigern. Im Zentrum der ergebnisorientierten Beratungstehen das Kerngeschäft des Kunden und Strategien, aus einem starkenKern heraus neue Wachstumsfelder zu erschließen. Seit unsererGründung im Jahr 1973 lassen wir uns an den Ergebnissen unsererBeratungsarbeit messen. Bain unterhält 55 Büros in 36 Ländern undbeschäftigt weltweit 7.000 Mitarbeiter, 800 davon imdeutschsprachigen Raum. Weiteres zu Bain unter: www.bain.de.