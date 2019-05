Personalie: Warth & Klein Grant Thornton kündigt Führungswechsel im Herbst an (FOTO)

Düsseldorf (ots) -- Neue Führungsstruktur unterstützt Wachstumsstrategie- Joachim Riese wechselt in den Aufsichtsrat- Michael Häger wird VorstandsvorsitzenderMit dem Auslaufen der Verträge des aktuellen Vorstandes zum 30.September 2019 baut die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Warth & KleinGrant Thornton planmäßig ihren Vorstand um. Die frühe Ankündigung desFührungswechsels im Herbst soll Mandanten, Mitarbeiterinnen undMitarbeiter wie auch das wirtschaftliche Umfeld rechtzeitig über dieVeränderungen informieren.Michael Häger (58) wird dann als Vorstandsvorsitzender vor allemdie Bereiche strategische Unternehmensentwicklung und Finanzenverantworten und die erfolgreiche Strategie des Unternehmenskonsequent weiterführen. Häger ist seit 1987 bei Warth & Klein GrantThornton tätig und seit neun Jahren Mitglied des Vorstandes. Er löstJoachim Riese (66) ab, der nach 41 Jahren im Unternehmen zumJahresende in den Ruhestand geht und in den Aufsichtsrat von Warth &Klein Grant Thornton wechselt.Zukunftsorientierte Führungsstruktur unterstütztWachstumsstrategieDie neue, zukunftsorientierte Führungsstruktur bildet dieWachstumsstrategie des Unternehmens im Vorstand und denGeschäftsbereichsleitungen ab. Während die Vorstandspositionen durchFunktionsverantwortungen gekennzeichnet sind, sind dieGeschäftsbereichsleitungen für die Entwicklung des operativenGeschäfts verantwortlich. Damit wird unter anderem der neuen Größedes Unternehmens mit 10 Standorten und 1.300 Mitarbeiterinnen undMitarbeitern Rechnung getragen.Mit Prof. Dr. Gernot Hebestreit (56) kehrt bereits am 15. Mai 2019ein früherer Partner von Warth & Klein Grant Thornton nachlangjähriger Tätigkeit (2010 - 2017) im Global Leadership Team vonGrant Thornton International in London an seine alte Wirkungsstättenach Düsseldorf zurück. Er wird ab dem 1. Oktober 2019 als Vorstandfür den Bereich Clients & Markets verantwortlich zeichnen und zudemdie Koordination zwischen den Geschäftsbereichen übernehmen.Dr. Frank Hülsberg (53) ist seit 2014 bei Warth & Klein GrantThornton tätig. Er wird ab dem 1. Oktober 2019 neben dem BereichGovernance, Risk, Compliance & Technology das neue VorstandsressortTechnologie leiten, um den Ambitionen der Gesellschaft, zu einem auchtechnologisch führenden Anbieter zu werden, besonderen Nachdruck zuverleihen.Heidemarie Wagner (61) ist nach der erfolgreichen Fusion mitTrinavis seit dem 1. März 2019 Vorstandsmitglied von Warth & KleinGrant Thornton und verantwortet zusätzlich zur steuerrechtlichenBeratung von nationalen und internationalen Unternehmen derImmobilienbranche das Ressort Integration. Da die Wachstumsstrategieder Gesellschaft neben organischem Wachstum auch weitereZusammenschlüsse und Kooperationen vorsieht, ist die reibungsloseIntegration bestehender wie auch neuer Partner wichtig für dennachhaltigen Erfolg des Unternehmens.Prof. Dr. Heike Wieland-Blöse (49) ist seit 1995 bei Warth & KleinGrant Thornton tätig und verbindet seit neun Jahren ihreVorstandstätigkeit mit Mandatsarbeit im Bereich Unternehmensbewertungund Economic/Dispute Advisory. Als Vorstand Human Resources trägt sieder immer größeren Bedeutung der Mitarbeitergewinnung und -bindungRechnung.Prof. Dr. Martin Jonas und Prof. Dr. Thomas Senger werdenplanmäßig aus dem Vorstand ausscheiden, um sich noch mehr als bisherden Anforderungen der wachsenden und anspruchsvollen Mandatsarbeitihrer Geschäftsbereiche zu widmen.Prof. Dr. Senger wird sich künftig auf dieGeschäftsbereichsleitung Audit & Assurance konzentrieren. Prof. Dr.Jonas wird, wie auch Joachim Riese, zum Geschäftsjahr 2019/2020Mitglied des Aufsichtsrates von Warth & Klein Grant Thornton.Über Warth & Klein Grant Thornton:Warth & Klein Grant Thornton gehört zu den zehn größten deutschenWirtschaftsprüfungsgesellschaften. Über 1.300 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter betreuen an zehn Standorten in Deutschland nebenbörsennotierten Unternehmen den großen Mittelstand. TraditionelleSchwerpunkte der Arbeit der Gesellschaft sind Audit & Assurance,Steuerberatung, Rechtsberatung sowie Private Finance und CorporateFinance & Advisory Services. Die Gesellschaft berät weltweit imNetzwerk von Grant Thornton mit rund 53.000 Mitarbeiterinnen undMitarbeitern an mehr als 700 Standorten in über 135 Ländern.Ihr Ansprechpartner für Rückfragen:Karl-Heinz HeuserHeuser Agentur für Strategie- und KommunikationsberatungTelefon: + 49 221 397 503-50Email: kh.heuser@heuser-kommunikation.defür Warth & Klein Grant ThorntonOriginal-Content von: Warth & Klein Grant Thornton, übermittelt durch news aktuell