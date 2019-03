Personalie Warth & Klein Grant Thornton: Heidemarie Wagner in den Vorstand berufen (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

Düsseldorf/Berlin (ots) -- Integration als wichtige unternehmerische Aufgabe- Starke Präsenz in Berlin- Zusammenschluss von Trinavis und Warth & Klein Grant ThorntonvollzogenNach dem bereits im November 2018 angekündigten Zusammenschlussder beiden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Warth & Klein GrantThornton und Trinavis wurde dieser Schritt zum 1. März 2019 jetztauch juristisch vollzogen. Im Zuge dessen ist die bisherige TrinavisManaging Partnerin Heidemarie Wagner (61) zu diesem Zeitpunkt in denVorstand von Warth & Klein Grant Thornton berufen worden. Dort wirdsie neben operativen Aufgaben für Integration zuständig sein.Heidemarie Wagner ist Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin undRechtsanwältin mit langjähriger Erfahrung in der steuerrechtlichenBeratung von nationalen und internationalen Unternehmen derImmobilienbranche. Seit 1996 ist sie Partnerin bei Trinavis.Integration als wichtige unternehmerische AufgabeBei der Vorstellung des Unternehmensergebnis 2017/2018 im Januardieses Jahres hatte Vorstandschef Joachim Riese bereits dieZusammenführung beider Gesellschaften zu einer erfolgreichen Einheitals wichtigstes Ziel für 2019 angekündigt und Integration alsZukunftsaufgabe von Warth & Klein Grant Thornton bezeichnet: "MitHeidemarie Wagner wurde eine erfahrene Kollegin in den Vorstandberufen, um Aufgaben der Integration zu übernehmen und dadurchunseren Wachstumskurs im Wirtschaftsprüfungsmarkt weitervoranzutreiben."Heidemarie Wagner ist sich der Bedeutung ihrer Aufgabe bewusst:"Eine funktionierende und standortübergreifende Integration vonTrinavis ist wesentliches Ziel meiner Aufgabe. Gleichzeitig schaffenwir Strukturen, die weitere mögliche Zusammenschlüsse erleichtern."Starke Präsenz in BerlinNach dem Hauptsitz in Düsseldorf wird Berlin die größteNiederlassung von Warth & Klein Grant Thornton sein. An dem Standortarbeiten aktuell rund 280 Mitarbeiter, die nationale undinternationale Mandanten überwiegend aus der Immobilienwirtschaftbetreuen. Von der starken Hauptstadtpräsenz verspricht man sichbesondere qualitative Wachstumsimpulse. Beide Unternehmen gilt es nungeschäftlich wie kulturell zusammenzuführen. "Wir haben guteVoraussetzungen, um schnell zusammenzuwachsen", betont HeidemarieWagner.Zusammenschluss funktioniertVier Monate nach der Bekanntgabe des Zusammenschlusses vonTrinavis und Warth & Klein Grant Thornton können erste Mandategemeinsam bearbeitet werden. Joachim Riese: "Wir freuen uns auf diegemeinsame Zukunft und sind damit für die Herausforderungen unsererMandanten noch besser gerüstet."Erste gemeinsame Mandate werden beispielsweise im Bereich Tax undOutsourcing sowie Governance, Risk, Compliance & Technology zusammenmit anderen Büros aus dem internationalen Grant Thornton Netzwerkbetreut.Über Warth & Klein Grant Thornton:Warth & Klein Grant Thornton gehört zu den zehn größten deutschenWirtschaftsprüfungsgesellschaften. Über 1.300 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter betreuen an zehn Standorten in Deutschland nebenbörsennotierten Unternehmen den großen Mittelstand. TraditionelleSchwerpunkte der Arbeit der Gesellschaft sind Wirtschaftsprüfung,Steuerberatung, Rechtsberatung sowie Private Finance und CorporateFinance & Advisory Services.Die Gesellschaft berät weltweit im Netzwerk von Grant Thornton mitrund 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an mehr als 700Standorten in über 135 Ländern.Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner für Rückfragen:Karl-Heinz HeuserHeuser Agentur für Strategie- und KommunikationsberatungTelefon: + 49 221 397 503-50Email: kh.heuser@heuser-kommunikation.defür Warth & Klein Grant ThorntonOriginal-Content von: Warth & Klein Grant Thornton, übermittelt durch news aktuell