Düsseldorf (ots) -S. Oliver Mülders ist seit dem 1. August 2017 neuer Partner beiWarth & Klein Grant Thornton, eine der führenden Wirtschaftsprüfungs-und Steuerberatungsgesellschaften Deutschlands. In dieser Funktionwird er im Bereich "Governance, Risk & Compliance" den in "FinancialServices" angesiedelten Schwerpunkt "Risk/IT" verantworten undweiterentwickeln.Von Deloitte zu Warth & Klein Grant ThorntonZuvor war S. Oliver Mülders als Director bei Deloitte im BereichRisk Advisory tätig. Aus seiner über 20-jährigen Berufserfahrung indiesem Segment sind ihm die vielfältigen Risiken durch den wachsendenEinfluss der IT auf alle Unternehmensbereiche besonders vertraut.Deshalb wird ein wichtiger Schwerpunkt seiner künftigen Tätigkeit aufdem Ausbau des Angebotes von Warth & Klein Grant Thornton im Bereich"Risk/IT" liegen.Besondere Angebote für BankenVor dem Hintergrund der wachsenden gesellschaftlichen undpolitischen Erwartungen an eine gute, transparenteUnternehmensführung wird der studierte Wirtschaftsingenieur für Warth& Klein Grant Thornton deutsche Finanzinstitute im regulatorischenKontext begleiten und bei der Digitalisierung ihrer Prozesse undGeschäftsmodelle unterstützen.Wachstumstreiber "Governance, Risk & Compliance"Erfahrungen aus dem internationalen Netzwerk von Grant Thorntonzeigen, dass "Big Data"- oder "Forensic-Services", alsoDienstleistungen im Umfeld der Aufdeckung und Untersuchung vonStraftaten, attraktive Wachstumsfelder fürWirtschaftsprüfungsgesellschaften sind. Gemeinsam mit S. OliverMülders wird Warth & Klein Grant Thornton sein Angebot in diesenServices inhaltlich und personell weiter ausbauen und verstärktinvestieren.Über Warth & Klein Grant ThorntonWarth & Klein Grant Thornton gehört zu den zehn größten deutschenWirtschaftsprüfungsgesellschaften. Rund 900 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter betreuen an zehn Standorten in Deutschland nebenbörsennotierten Unternehmen den großen Mittelstand. Schwerpunkte derArbeit der Gesellschaft sind Wirtschaftsprüfung, Steuer- undRechtsberatung sowie Corporate Finance & Advisory Services. DieGesellschaft berät weltweit im Netzwerk von Grant Thornton mit rund47.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an mehr als 700 Standortenin über 130 Ländern.