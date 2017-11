Personalie: Roland Berger wird 80 Jahre alt (FOTO)

München (ots) -Prof. Dr. h.c. Roland Berger, Gründer, Partner undEhrenvorsitzender der internationalen Strategieberatung RolandBerger, wird am 22. November 80 Jahre alt. Der Pionier dereuropäischen Beratungsbranche, Unternehmer, Stifter, Wissenschaftlerund erfolgreiche Investor feiert seinen runden Geburtstag mit Familieund Freunden in München.Kindheit und JugendRoland Berger wird am 22. November 1937 in Berlin geboren - hineinin das Dritte Reich und den aufziehenden Zweiten Weltkrieg:Regelmäßige Gestapobesuche, Sirenengeheul und Nächte imLuftschutzbunker prägen seine Kindheitserinnerungen. Sein Vater, dener als moralisches Vorbild bezeichnet, wird vomnationalsozialistischen Regime verfolgt und mehrfach inhaftiert,gerät später in russische Kriegsgefangenschaft und amerikanischeInternierung.Roland Berger besucht die Grundschule in Wien und Oberbayern,anschließend humanistische Gymnasien in Landshut, München undNürnberg. 1956 macht er Abitur und studiert danach Betriebs- undVolkswirtschaft. Während des Studiums in München gründet er eineWäscherei und einen Spirituosen-Discount, die er erfolgreich betreibtund gewinnbringend verkauft. Nach Abschluss seines Studiums alsJahrgangsbester nimmt er ein Angebot der Mailänder StrategieberatungPietro Gennaro Associati an und steigt dort in fünf Jahren zumPartner auf.Der UnternehmensberaterEntgegen dem damals herrschenden Trend gründet er 1967, noch keine30 Jahre alt und nur von einer Sekretärin unterstützt, die RolandBerger International Marketing Consultants in München. 1970erwirtschaftete die Firma einen Honorarumsatz von 5,6 Mio. D-Mark(2,86 Mio. Euro). In den folgenden Jahrzehnten eröffnet dasUnternehmen zahlreiche Büros im In- und Ausland. 2002, im letztenJahr unter Roland Bergers persönlicher Führung, ist Roland BergerStrategy Consultants mit 33 Büros in 23 Ländern tätig.Im Juli 2003 wechselt Berger als Vorsitzender in den Aufsichtsratder von ihm gegründeten Beratungsfirma. Eine neue weltweiteGeschäftsführung ("Executive Committee"), zunächst unter Vorsitz vonDr. Burkhard Schwenker, leitet fortan die globalen Geschäfte. Im Juli2010 tritt Roland Berger als Aufsichtsratsvorsitzender ab und wirdvon den Partnern zum Ehrenvorsitzenden des Unternehmens ernannt. Indieser Funktion hält er auch heute noch Anteile und engagiert sichweiterhin für die einzige weltweit führende Unternehmensberatung mitdeutscher Herkunft und europäischen Wurzeln. Das Unternehmen hatderzeit 50 Büros in 36 Ländern und beschäftigt rund 2400 Mitarbeiter.Der PolitikberaterRoland Berger bleibt ein gefragter Wirtschaftsberater, auch fürPolitiker, für die er sich persönlich und pro bono engagiert.Innerhalb und außerhalb Deutschlands ist er in zahlreicheSachverständigenkommissionen berufen worden, etwa 2012 in dieCommission for Future Generations der Oxford Martin School,University of Oxford; 2007 als Mitglied in die High Level Group ofIndependent Stakeholders on Administrative Burdens unter Leitung vonMinisterpräsident a.D. Dr. Edmund Stoiber, bestellt durch dieEuropäische Kommission. Bundespräsident Prof. Dr. Roman Herzog hatihn in den "Innovationsbeirat des Bundespräsidenten" berufen und derportugiesische Staatspräsidenten Aníbal Cavaco Silva in denGlobalization Council Portugal.In über 20 Regierungskommissionen ist Roland Berger für dieBundesregierungen unter Helmut Kohl und Gerhard Schröder aktivgewesen, darunter in der "Kommission für die Nachhaltigkeit in derFinanzierung der sozialen Sicherungssysteme" (Rürup-Kommission), diezum Vorläufer der Agenda-Reform von Gerhard Schröder wird. DiesesEngagement bringt ihn gelegentlich ins Gespräch für Regierungsämter,die er jedoch ablehnt, da er unabhängig bleiben will.Mitglied von Aufsichts- und BeirätenRoland Berger ist Mitglied in den Aufsichts- und Beiräten vonnationalen und internationalen Unternehmen, Stiftungen undOrganisationen, u. a. bis Mai 2016 Fresenius SE, Rocket Internet SE,Berlin, und ePrice S.p.A, Mailand, Italien. Außerdem gehört erInternational Advisory Boards an, u. a. BDT & Company, LLC, Chicago,USA; Miller Buckfire, New York, USA; China Minsheng Investment Corp.;Shanghai, China; Clearvue, Shanghai, China; Geox S.p.a., Biadene diMontebelluna, Italien; und Deutsche Oppenheim Family Office AG,Frankfurt.Unternehmer und InvestorRoland Berger investiert als strategischer Investor - häufig alsMinderheitseigentümer mit relevanten Entscheidungsrechten - inbörsennotierte Unternehmen in Europa, mittelständischeWachstumsunternehmen in Deutschland, Italien und China sowieStart-ups in der Wachstumsphase in Hightech-Branchen, die Treiber derDigitalisierung sind.Gründer und Vorsitzender des Kuratoriums der Roland BergerStiftung"Zum Fortschritt der Gesellschaft beitragen" (frei nach Hegel):darin sieht Roland Berger den Sinn seines Lebens und Schaffens.Diesem Motto folgend gründet er 2008 die Roland Berger Stiftung mit50 Mio. Euro aus privaten Mitteln. In den Kriegsjahren hat Bergerschon früh erfahren, wie kostbar Menschenwürde und Menschenrechtesind. Den hochdotierten Roland Berger Preis für Menschenwürde hat dieStiftung inzwischen sieben Mal an 17 Menschen und Organisationenverliehen, die sich um Menschenwürde und Menschenrechte weltweitverdient machen. Außerdem fördert Berger mit seiner Stiftung inDeutschland und Italien Chancengerechtigkeit in der Bildung, indem erjungen, leistungswilligen Menschen aus sozial benachteiligtenFamilien Abitur und Studium und damit eine bessere Zukunftermöglicht. Inzwischen sind 700 begabte Kinder und Jugendliche alsStipendiaten der Roland Berger Stiftung aufgenommen worden und 300Alumni studieren bereits erfolgreich.Universitäre und wissenschaftliche TätigkeitenDas Thema Bildung liegt Roland Berger am Herzen, denn er sieht inihr die wichtigste Ressource für Deutschlands Zukunft. So hat er sichZeit seines Lebens immer auch universitär und wissenschaftlichengagiert: Etwa mit einem Lehrauftrag an der Ludwig MaximilianUniversität München in den 1970iger Jahren und seit 2000 einerHonorarprofessur für Betriebswirtschaft und Unternehmensberatung ander Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg. Erwar Mitglied des Hochschulrates der Technischen Universität München,der Ludwig-Maximilians-Universität München und der Hochschule fürMusik und Theater München. Außerdem hat Berger als Mitglied desBoards der Business School INSEAD in Fontainebleau, Frankreich,fungiert und als Mitglied des International Advisory Council derBocconi Universität in Mailand, Italien. Zudem ist Roland BergerVorsitzender des Vorstands der Gesellschaft zur Förderung derwirtschaftswissenschaftlichen Forschung (Freunde des ifo Institutse.V.) und erstes Ehrenmitglied des ifo Instituts. Er ist Mitglied desAdvisory Board der TUM School of Management, München, sowie Mitgliedder Freunde und Förderer der ESMT e.V., Berlin.Kulturelles und gesellschaftliches EngagementRoland Berger gehört dem Wirtschaftsbeirat des Goethe-Instituts anund ist Vorsitzender des Wirtschaftsbeirats der Deutsche Welle.Außerdem ist er u.a. im Kuratorium der Alfred HerrhausenGesellschaft, im Stiftungsrat der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung undals Vorsitzender des Advisory Council des DeutschenKrebsforschungszentrums (DKFZ) Heidelberg tätig. Roland Berger hatzahlreiche Artikel und Bücher zu wirtschafts- undgesellschaftspolitischen Themen verfasst.Berufsständisches Engagement und SonderaufgabenRoland Berger hat sich stets für seinen Berufsstand eingesetzt,unter anderem als Präsident des BDU (Bundesverbands DeutscherUnternehmensberater) sowie auf europäischer Ebene als Präsident derFEACO (Fédération Européenne des Associations de Conseils enOrganisation) sowie weltweit als Vice Chairman der AMCF (Associationof Management Consulting Firms) in New York.Seit 2015 ist Roland Berger Honorarkonsul der Republik Singapur inBayern. Von 1996 bis 2015 war er Honorargeneralkonsul der RepublikFinnland in den Freistaaten Bayern und Thüringen.AuszeichnungenFür sein Engagement ist Roland Berger mit zahlreicheninternationalen Auszeichnungen und Orden geehrt worden, so hat ihnetwa das Manager Magazin im Mai 2000 in seine Hall of Fameaufgenommen und die American Management Consultant Federation, NewYork, würdigt ihn im Dezember desselben Jahres mit dem "Carl S.Sloane Excellence in Management Consulting Award". Außerdem erhält erden Preis für Verständigung und Toleranz des Jüdischen Museums inBerlin und die Medaille für besondere Verdienste um Bayern in einemVereinten Europa. Roland Berger ist Träger des BayerischenVerdienstordens, des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse, desGroßoffizierskreuzes des Verdienstordens der Italienischen Republik,des Großen Silbernen Ehrenzeichens der Republik Österreich sowie desKomturkreuzes des Ordens des Löwen von Finnland. Er hat dieEhrendoktorwürde der TU München und der Universität in Lissabonverliehen bekommen.Roland Berger privat - Kunst- und Musikliebhaber sowie NaturfreundPrivat geht Roland Berger gemeinsam mit seiner Frau Karin seinemInteresse für moderne Kunst nach und besitzt eine umfangreicheSammlung von Werken überwiegend zeitgenössischer Künstler aus Europa,USA, Südamerika und China. Außerdem begeistert er sich für klassischeMusik und unterstützt unter anderem das Gustav Mahler Jugendorchestersowie die Bayerische Staatsoper. Er liebt Bergwandern undSkilanglauf, vor allem im Schweizer Engadin. Roland Berger istverheiratet und hat zwei Söhne und zwei Enkel.