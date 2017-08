Personalie Mediengruppe RTL Deutschland: Walther Steinhuber wird neuer Produktchef bei RTL interactive

Köln (ots) - Ab 1. September wird Walther Steinhuber dasFührungsteam von RTL interactive als Chief Product Officer ergänzen.Der 39-Jährige verantwortet in der neu geschaffenen Position dieProduktentwicklung der Digital-Angebote und berichtet an RTLinteractive Geschäftsführer Jan Wachtel. Mit der neuenProduktorganisation stellt RTL interactive die Weichen auf weiteresWachstum bei den Digital-Angeboten. Walther Steinhuber war zuvor alsBerater für Medienunternehmen mit den Schwerpunkten Digitalisierungund digitale Produktentwicklung tätig. Davor fungierte er inunterschiedlichen Führungspositionen beim Axel Springer Verlag, wo erzuletzt bis 2015 Geschäftsführer Computerbild Digital sowie LeiterNew Media Auto, Computer und Sport war. Der gebürtige Österreicherhat an den Universitäten Cambridge und Innsbruck Betriebswirtschaftund Jura mit den Abschlüssen MBA sowie Magister Juris studiert. ImRahmen der neuen Produktorganisation hat Michael Heise, Leiter Gamesund Product Innovation bei RTL interactive, entschieden, dasUnternehmen zu verlassen, um sich einer neuen beruflichenHerausforderung zu stellen. Jan Wachtel, Geschäftsführer RTLinteractive und Chief Digital Content Officer der Mediengruppe RTLDeutschland: "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit WaltherSteinhuber. Wir gewinnen mit ihm einen ausgewiesenenDigital-Experten, der unsere versierten Teams mit seinem umfassendenKnow-how bei der Weiterentwicklung unserer Digital-Angebote wie TVNOW, Watchbox, den TV-Sites und Verticals voran bringen wird. Ichdanke Michael sehr für seine herausragenden Leistungen für RTLinteractive und die Mediengruppe RTL in den vergangenen Jahren undwünsche ihm für die Zukunft persönlich und beruflich alles Gute."Walther Steinhuber: "RTL interactive verantwortet einige derstärksten Digital-Angebote Deutschlands und verfügt über einattraktives Produktportfolio. Ich freue mich sehr auf dieZusammenarbeit mit den Digital-Experten der Mediengruppe RTL."Pressekontakt:Thomas BodemerUnternehmenskommunikation Mediengruppe RTL DeutschlandTelefon: +49 221-456-743-14thomas.bodemer@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell