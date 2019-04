Personalie / Führungswechsel bei TERRITORY WEBGUERILLAS: David Eicher übergibt an Patrick Holtkamp und Martin Wittmann (FOTO)

Hamburg (ots) -Staffelübergabe bei den TERRITORY WEBGUERILLAS: David Eicher legtwie geplant die Geschäftsführung zum Ende des Jahres nieder. Eicherhatte die Agentur WEBGUERILLAS im Jahr 2000 gegründet und zu einerder führenden Anbieter im Bereich Social Media und Digital-Marketingausgebaut. Mit Hauptsitz in München betreuen aktuell rund 160Mitarbeiter Kunden wie BMW, Mondelez, Deutsche Telekom und Hornbach.Im September 2016 hatte TERRITORY, die Agentur für Markeninhalte, dieWEBGUERILLAS übernommen. David Eicher selbst wird den WEBGUERILLASnoch eine Zeit lang für Projekte zur Verfügung stehen, um sich dannkünftig neuen Aufgaben zu widmen."Mit den WEBGUERILLAS hat David moderne Kommunikationsdisziplinenwie Social Media und Guerilla Marketing geprägt - eine beeindruckendeunternehmerische Leistung. Als Manager hat er die WEBGUERILLASerfolgreich bei TERRITORY integriert und unsere gesamteUnternehmensgruppe positiv beeinflusst. Für die tolle Zusammenarbeitmöchte ich mich ganz herzlich bei David bedanken", so TERRITORY-CEOSoheil Dastyari.Plangemäß wird Patrick Holtkamp zusammen mit Martin Wittmann dieGeschäftsführung der WEBGUERILLAS übernehmen. Der ehemaligeBBDO-Digitalchef Holtkamp zeichnet bereits seit dem 1. Juli 2018 fürdie Führung des Kölner Büros verantwortlich: Seit über zehn Jahrenist der 49-Jährige in Führungspositionen der Digitalwirtschaft tätig.So gründete er im März 2007 in London die Digitalagentur WAX undwechselte im September 2012 zu DDB Europe und deren TochterfirmaHeye. Im Januar 2015 stieg Holtkamp dann als Executive DirectorDigital bei BBDO Düsseldorf ein und wurde im März 2016 zum ManagingDirector ernannt. Wittmann wiederum steht seit über zehn Jahren inDiensten der WEBGUERILLAS: Von der ehemaligen Ogilvy-TochterPlanetactive kommend, begann er 2008 als Senior-Berater und wurde2010 zum Geschäftsführer ernannt."Mit Patrick Holtkamp und Martin Wittmann haben wir zweiausgeprägte Digital-Experten, gewinnende Charaktere und erfahreneFührungskräfte, die als Team Kontinuität gewährleisten und zugleichneue Impulse setzen und die WEBGUERILLAS weiterentwickeln werden", soDastyari.Über TERRITORYTERRITORY ist die Agentur für Markeninhalte. Rund 1.000Mitarbeiter arbeiten mit Leidenschaft und Überzeugung daran, fürUnternehmen und ihre Marken inhaltliche Territorien zu definieren,diese kontinuierlich mit Inhalten, Aktionen und Services zu belebenund so Relevanz und Aufmerksamkeit zu erzielen. Wir sind überall da,wo Content entscheidenden Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat,der beste Partner. Als Content-Kreations-Haus, Influencer-, Social-und Digital-Marketing-Spezialist, Mediaagentur, Vermarkter,Handelsexperte, Employer-Branding-Berater und Plattformbetreiber. Wirnennen das "Content to Results".Pressekontakt:Anke Worringenworringen.anke@territory.deTELEFON +49 (0) 40 3703-5195Original-Content von: TERRITORY, übermittelt durch news aktuell