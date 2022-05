Personalie: Dr. Torsten Franz übernimmt IT-Leitung der Das Futterhaus-Unternehmensgruppe

Elmshorn (ots) -Das Management komplexer IT-Projekte ist seine Spezialität: Mit Dr. oec. Torsten Franz gewinnt DAS FUTTERHAUS einen erfahrenen IT-Profi. Dr. Franz verantwortet in seiner neuen Position den gesamten IT-Bereich der Unternehmensgruppe inklusive der wichtigen Bereiche IT-Marktausstattung und deren Support, IT-Projektmanagement sowie IT- und Rechenzentrumsbetrieb.Dr. Torsten Franz bringt jahrelange Erfahrung als Bereichsleiter IT mit großer Personalverantwortung mit in sein neues Wirkungsfeld. Zuvor war Dr. Torsten Franz bei der amedes GmbH sowie in filialisierten Einzelhandelsunternehmen tätig.Pressekontakt:Fragen beantworten gern:DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KGNadine Giese-Schulz, Ricarda GürneTel.: 04121-4397-750 / -755E-Mail: presse@futterhaus.comOriginal-Content von: DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell