Personalie / DDB Deutschland-CFO Jasper Stahl wechselt zu TERRITORY (FOTO)

Hamburg (ots) -TERRITORY verstärkt sein Management mit Jasper Stahl: Der44-Jährige ist ab sofort der neue Chief Financial Officer bei derAgentur für Markeninhalte. In dieser Position trägt er künftig diestrategische und operative Verantwortung für alle Finanzthemen dernationalen und internationalen TERRITORY Einheiten. Jasper Stahlfolgt auf Katrin Plumpe, die sich neuen beruflichen Herausforderungenstellen wird.Mit Stahl holt sich TERRITORY einen der versiertestenFinanz-Experten der Agenturbranche an Bord. Seit 2012 leitete derDiplom-Kaufmann gemeinsam mit dem Management Board und der jeweiligenlokalen Geschäftsführung die DDB Gruppe in Deutschland. Hierbeiverantwortete er neben sämtlichen internen administrativen undkaufmännischen Prozessen auch die Vertragsverhandlungen mit Kundenund Lieferanten und bildete die Schnittstelle zu den jeweiligenHoldings in London und New York. Von 2006 bis 2012 stand Stahl inDiensten von Jung von Matt: Hier kümmerte er sich in den sechs Jahrenzunächst als Leiter Finanzen und Rechnungswesen um die BereicheControlling, Buchhaltung und Finanzmanagement der gesamten Jung vonMatt-Gruppe. 2010 stieg er zum kaufmännischen Geschäftsführer vonJung von Matt/basis mit erweitertem Verantwortungsbereich auf. Fortanstanden sämtliche Shared Services der Jung von Matt-Gruppe unterseiner Aufsicht. Vor seinem Einstieg in die Agenturwelt betreute erals Steuerberater Unternehmen und Privatpersonen insbesondere aus demMedienbereich."Wir freuen uns sehr, dass wir mit Jasper Stahl einen renommiertenFinanzexperten als Verstärkung für TERRITORY bekommen. Mit ihmgewinnen wir einen Partner, der über jahrelange Erfahrung verfügt unduns künftig dabei unterstützt, neben unserem Agentur- undPlattformgeschäft weitere Geschäftsmodelle zu entwickeln", sagtSoheil Dastyari, Chief Executive Officer von TERRITORY.Über TERRITORYTERRITORY ist die Agentur für Markeninhalte. Rund 1.000Mitarbeiter arbeiten mit Leidenschaft und Überzeugung daran, fürUnternehmen und ihre Marken inhaltliche Territorien zu definieren,diese kontinuierlich mit Inhalten, Aktionen und Services zu belebenund so Relevanz und Aufmerksamkeit zu erzielen. Wir sind überall da,wo Content entscheidenden Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat,der beste Partner. Als Content-Kreations-Haus, Influencer-, Social-und Digital-Marketing-Spezialist, Mediaagentur, Vermarkter,Handelsexperte, Employer-Branding-Berater und Plattformbetreiber. Wirnennen das "Content to Results".