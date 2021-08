Personalie bei Bain & Company / Luft- und Raumfahrtexperte Holger Lipowsky ergänzt Partnerteam

München (ots) - Die internationale Unternehmensberatung Bain & Company hat ihre Führungsriege in der DACH-Region erneut erweitert. Seit dem 1. August 2021 verstärkt mit Dr. Holger Lipowsky ein versierter Branchenspezialist die Praxisgruppen Industriegüter und -dienstleistungen sowie Luft- und Raumfahrt, Verteidigung & Öffentlicher Dienst. Er ist unter anderem auf die Bereiche Strategie, Transformation sowie Performance Improvement spezialisiert und wird vom Berliner Büro aus Kundenunternehmen sowohl im deutschsprachigen Raum als auch auf internationaler Ebene beraten."Mit Holger Lipowsky gewinnen wir einen ausgewiesenen Fachmann, der sich durch seine langjährige Erfahrung insbesondere in der Luft- und Raumfahrtbranche auszeichnet", betont Bain-Partner Michael Staebe, Leiter der Praxisgruppe Industriegüter und -dienstleistungen in der DACH-Region. "Seine Expertise und sein Engagement werden dazu beitragen, dass wir unsere Beratungskompetenz in diesem Sektor weiter ausbauen." Und er fügt hinzu: "Auch künftig werden wir daher massiv in unsere Consultingteams investieren."Lipowsky ist seit rund zwölf Jahren als Berater tätig und verantwortete zuletzt bei Roland Berger als Partner Kundenprojekte in der globalen Praxisgruppe Aerospace & Defense. Der 42-jährige Diplom-Ingenieur hat Luft- und Raumfahrttechnik an der Universität Stuttgart studiert. Zudem absolvierte er einen Master in Turbomachinery an der University of Cambridge. Lipowsky promovierte im Rahmen eines PhD-Programms am Institut für Luftfahrzeugantriebe der Universität Stuttgart in Zusammenarbeit mit der MTU Aero Engines GmbH. Dabei legte er seinen Fokus insbesondere auf die zustandsorientierte Instandhaltung von Strahltriebwerken, Leistungssimulation für Strahltriebwerke sowie allgemeine Themen der Triebwerksleistung und Turbomaschinen.Bain & CompanyBain & Company ist eine international führende Unternehmensberatung, die Entscheiderinnen und Entscheider weltweit bei der Zukunftsgestaltung unterstützt. Mit unseren 61 Büros in 38 Ländern sind wir in unmittelbarer Nähe unserer Kunden. Wir arbeiten gemeinsam mit ihnen daran, den Wettbewerb zu übertreffen und neue Standards in den jeweiligen Branchen zu setzen. Partner aus unserem Ökosystem digitaler Innovatoren ergänzen unsere Expertise und sorgen mit dafür, dass wir für unsere Kunden bessere, schnellere und nachhaltigere Ergebnisse erzielen. In den kommenden zehn Jahren werden wir weltweit mehr als eine Milliarde US-Dollar in Pro-Bono-Projekte investieren. Wir unterstützen Organisationen, die sich den aktuellen Herausforderungen in den Bereichen Bildung, Umwelt sowie wirtschaftliche Entwicklung stellen und sich für Gleichberechtigung in jeder Hinsicht engagieren. Seit unserer Gründung 1973 messen wir unseren Erfolg am Erfolg unserer Kunden und sind stolz darauf, dass wir die höchste Weiterempfehlungsrate in der Beratungsbranche haben.Erfahren Sie mehr unter: www.bain.de, www.bain-company.chFolgen Sie uns auf: LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bain-and-company/), Xing (https://www.xing.com/companies/bain%26company), Facebook (https://www.facebook.com/bainandcompanyDE/), Instagram (https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/bainkarriere/)Pressekontakt:Patrick PelsterBain & CompanyTel.: +49 89 5123 1524patrick.pelster@bain.comOriginal-Content von: Bain & Company, übermittelt durch news aktuell