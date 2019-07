Personalie: Andreas Kösling wird Geschäftsleiter Sales für Ad Alliance

Köln (ots) - Andreas Kösling, 43, wird zum 1. Oktober 2019Geschäftsleiter Sales für Deutschlands größten Crossmedia-VermarkterAd Alliance. In dieser Funktion ist er verantwortlich für alleVerkaufsbereiche, Verhandlungen mit Mediaagenturen und Werbekunden.Kösling wird, wie auch der Geschäftsleiter Operations Paul Mudter,direkt an Matthias Dang berichten.Matthias Dang, Geschäftsführer Ad Alliance: "Andreas Köslingbringt die perfekte Mischung mit: Er kennt die deutscheMedienlandschaft bestens und versteht die Bedürfnisse von Werbekundenund Agenturen. Seine hervorragenden Managementqualitäten hat erbereits bei El Cartel Media unter Beweis gestellt. Er wird dieVermarktung gerade im Hinblick auf die enge Verzahnung innerhalb derAd Alliance weiterentwickeln und gleichzeitig neue Akzente setzen.Wir freuen uns darauf, Andreas an Bord zu haben."Andreas Kösling war seit der Unternehmensgründung 2003 bei ELCARTEL MEDIA in mehreren Funktionen. Als Vertriebsdirektor und zuvorals Abteilungsleiter Verkauf gehörte er dem Führungsteam von ELCARTEL MEDIA seit 2011 an. Als Geschäftsführer entwickelte AndreasKösling ab 2015 den Werbezeitenvermarkter von RTL II zur innovativenund konsequent kundenorientierten Alternative im Markt erfolgreichweiter.Zur Ad Alliance:Ad Alliance ist kompetenter Partner von Werbekunden undMediaagenturen für die individuelle Kreation und Orchestrierungcrossmedialer Kampagnen und bedient damit die steigende Nachfragenach gattungsübergreifenden Vermarktungsangeboten im Markt. Seit 2016bündelt Ad Alliance die Kompetenzen starker Medienpartner: IPDeutschland, G+J e|MS, SpotX/smartclip, SPIEGEL MEDIA und, ab 2020,Media Impact - ein Qualitätsportfolio aus TV, Print, Online, Mobileund Audio. Sie steht für Sonderinszenierungen über alle Plattformen,einschließlich Native Advertising sowie Performance- undInfluencer-Marketing. Neben der inhaltlichen Ausgestaltung bietet AdAlliance technische Lösungen von Programmatic bis hin zurdatenbasierten Ausspielung von Werbung. Gemeinsam erreichen die vonAd Alliance vermarkteten Plattformen 99 Prozent der deutschenBevölkerung.Pressekontakt:Cordelia WagnerSprecherin Ad Alliance, Mediengruppe RTL Deutschlandcordelia.wagner@mediengruppe-rtl.de - Tel. 0221 456-74200Original-Content von: Ad Alliance, übermittelt durch news aktuell