Personalia: LGP ernennt 3 neue Partner am Standort Wien

Wien (ots) - Katharina Raabe-Stuppnig (35), Valentin Neuser (44) und MatthiasCernusca (31) werden zu Managing Partners ernannt.LANSKY, GANZGER + partner (LGP) erweitert die Partnerschaft: Medien- undTechnologieanwältin Katharina Raabe-Stuppnig (35), Prozessanwalt und MediatorValentin Neuser (44) sowie Strafrechtler Matthias Cernusca (31) werden zuManaging Partners ernannt. Das Management der Sozietät umfasst nach deraktuellen Erweiterung 7 Partner am Unternehmenssitz in Wien. LGP kooperiert seitJuli 2018 mit Andersen Global und setzt in der Zusammenarbeit auf dieVerbreiterung der Führungsspitze. Weitere Partnerernennungen stehen bevor. "Mitder aktuellen Partnerernennung holen wir Top-Anwälte in die 1. Reihe, derenKompetenzen bei unseren internationalen Aktivitäten stark nachgefragt sind",betonen die Mitglieder des Management-Boards. Letzteres umfasste bisher dieKanzleigründer Gabriel Lansky und Gerald Ganzger sowie Ronald Frankl und JuliaAndras.Katharina Raabe-Stuppnig ist auf Medienrecht, Urheberrecht undTelekommunikationsrecht sowie auf Verfahren wegen unlauteren Wettbewerbs (UWG)spezialisiert. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Datenschutzrecht und im Schutzvon Persönlichkeitsrechten. In dieser fachlichen Ausrichtung arbeitet KatharinaRaabe-Stuppnig seit mehr als zehn Jahren: zunächst als Rechtsanwaltsanwärterinin mehreren Medienkanzleien, ab 2012 als Rechtsanwältin bei LGP. Hier leitet siedie Praxisgruppe "Telekommunikation, Medien und Technologie" (TMT). Zu ihrenKlienten zählen Verlagshäuser, Privatsender, ein namhaftesGlücksspielunternehmen sowie Mobilfunkanbieter. Katharina Raabe-Stuppnig berätauch Redaktionen und Sales-Teams in Fragen des Medien- und Wettbewerbsrechts.Zusätzlich zu ihrer Tätigkeit als Rechtsanwältin führt sie als Lehrbeauftragteam Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft der Universität WienStudierende in das Medien- und Rundfunkrecht ein. Zu Beginn ihrer beruflichenLaufbahn sammelte Katharina Raabe-Stuppnig internationale Erfahrung beimEuropäischen Parlament. Die in Wien zugelassene Rechtsanwältin (2012) istAbsolventin der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien (Mag.iur.).Valentin Neuser ist auf Zivil- und Zivilprozessrecht sowie alternativeStreitbeilegung (ADR) und Mediation spezialisiert. Innerhalb der Praxis fürKonfliktlösung (Dispute Resolution) betreut der erfahrene Prozessrechtlervorwiegend grenzüberschreitende Streitfälle mit Beteiligten aus Drittstaaten,welche stark an Bedeutung gewonnen haben. Vor diesem Hintergrund wird ValentinNeuser die Entwicklung des internationalen Geschäfts vorantreiben - mit Bezug zuden Staaten des GUS-Raums sowie zu Ost- und Südosteuropa. In seine anwaltlicheTätigkeit bei LGP bringt Valentin Neuser Erfahrung aus mehreren deutschen undösterreichischen Wirtschaftskanzleien in Berlin, Düsseldorf und Wien ein. DerRechtsanwalt mit deutschen Wurzeln ist sowohl in Deutschland als auch inÖsterreich zugelassen (RAK Berlin, RAK Wien), sein Studium derRechtswissenschaften führte ihn an die Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg(Staatsexamen) und an die Université de Genève. Valentin Neuser istausgebildeter Mediator gemäß § 29 ZivMediatG (AVM/ÖBVP). Neben seiner Tätigkeitals Anwalt und Mediator engagiert er sich für den Nachwuchs im Hockeyclub Wien(HC Wien) bzw im Österreichischen Hockeyverband (ÖHV).Matthias Cernusca berät und vertritt sowohl Privatpersonen als auch Unternehmenin allen Fragen des nationalen und internationalen Strafrechts und derKonfliktlösung. Bei der Aufarbeitung von Strafrechtsfällen liegt ein fachlicherSchwerpunkt in der Durchsetzung von Opferansprüchen. Zusätzlich deckt MatthiasCernusca auch Themen der internationalen Rechtshilfe und des Auslieferungsrechtsab. Auch eine in Österreich seltene Spezialisierung hat der Anwalt aufzuweisen:das Völkerstrafrecht. Auf betrieblicher Ebene befasst sich Matthias Cernusca mitder Prävention von Wirtschaftskriminalität, speziell mit ComplianceManagement-Systemen oder der Business Judgment Rule und ist als Konfliktlöser ander Schnittstelle von Zivilrecht, Gesellschaftsrecht und Strafrecht aktiv.Matthias Cernusca ist seit 2018 als Rechtsanwalt eingetragen. Er hat an denUniversitäten Freiburg, Göttingen, Genf und Wien studiert und ist Absolvent derAlbert-Ludwigs-Universität Freiburg (Dr. iur.) sowie der Universität Wien (Mag.iur.). Matthias Cernusca engagiert sich ehrenamtlich bei der ÖsterreichischenBergrettung: Seit 2018 ist er Vizepräsident der Bundesorganisation und stehtdamit einer Organisation von über 13.000 Freiwilligen vor.