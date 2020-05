Personaldienstleister gründen Bündnis für wirtschaftlichen Wiederanlauf / Sicher zurück an die Arbeit

Eschborn (ots) - Die Corona-Pandemie bedroht die Entwicklung der Wirtschaft nachhaltig. Unternehmen und Arbeitnehmer stehen vor der Herausforderung, den wirtschaftlichen Wiederanlauf unter sicheren Bedingungen zu schaffen. Die weltweit größten Personaldienstleister Randstad, Adecco und die ManpowerGroup schließen ein Aktionsbündnis, um ihr Know-how zu bündeln und branchenübergreifend zur Verfügung zu stellen. Grundlegende Strategien und Szenarien für die neue Normalität mit Corona liefert ein Positionspapier (https://www.randstad.de/corona-pandemie-offener-brief) , das das Bündnis aktuell veröffentlicht hat.Kompetenter Partner für flexible Personal- und ArbeitslösungenIn der neuen Realität mit Corona müssen etablierte Geschäfts-, Personal- und Arbeitskonzepte angepasst werden. Die Personaldienstleister sind die Spezialisten für die Flexibilität, die für diese Neuausrichtung und die künftige Organisation der Belegschaft nötig sind. Mit fast 60 Millionen weltweit vermittelten Arbeitnehmern verfügen sie über eine umfassende Expertise zum Arbeitsmarkt und zu branchenspezifischen Anforderungen an Gesundheit und Sicherheit. "Gerade kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland benötigen in dieser Situation Unterstützung. Um gemeinsam individuelle Lösungen zu entwickeln, wollen wir unser Fachwissen und Erfahrung einbringen", erklärt Richard Jager, CEO von Randstad Deutschland.Gesundheitskonzepte und Best PracticesDas Positionspapier der Personaldienstleister bietet konkrete Anleitungen für Sicherheits- und Gesundheitslösungen. Eine umfassende Zusammenstellung von Best Practices gewährt Einblicke in Modelle, die erfolgreich in Unternehmen umgesetzt wurden. Diese bieten praktische Ansätze zur Personalplanung und Arbeitsorganisation für den bevorstehenden wirtschaftlichen Wiederanlauf. Damit unterstützt das Bündnis der Personaldienstleister Arbeitgeber, ihre Unternehmen neu aufzustellen und für Zeit nach und mit Corona zu rüsten. "Für viele mittelständische Unternehmen in Deutschland ist die Arbeit im Homeoffice neu. Der langfristige Einsatz dieses Arbeitsmodells erfordert eine solide Planung", so Richard Jager.Gemeinsam durch die KriseDie Unterstützung der Interessengemeinschaft der Personaldienstleister richtet sich nicht nur an Arbeitgeber. Sie lädt Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen zur Zusammenarbeit ein. Gleichzeitig wenden sich die Personaldienstleister an die nationalen Regierungen, um die internationale Initiative für eine sichere Rückkehr zur Arbeit in der Zeit nach und mit Corona zu unterstützen.Über Randstad Gruppe DeutschlandRandstad ist Deutschlands führender Personaldienstleister. Wir helfen Unternehmen und Arbeitnehmern dabei, ihr Potenzial zu verwirklichen, indem wir unsere technologische Kompetenz mit unserem Gespür für Menschen verbinden. Wir nennen dieses Prinzip "Human Forward". In der Randstad Gruppe Deutschland sind wir mit 49.000 Mitarbeitern und rund 550 Niederlassungen in 300 Städten ansässig. Unser Umsatzvolumen umfasst rund 2,06 Milliarden Euro (2019). Neben der klassischen Zeitarbeit zählen die Geschäftsbereiche Professional Services, Personalvermittlung, HR Lösungen und Inhouse Services zu unserem Portfolio. Wir schaffen als erfahrener und vertrauensvoller Partner passgenaue Personallösungen für unsere Kundenunternehmen. Unsere individuellen Leistungs- und Entwicklungsangebote für Mitarbeiter und Bewerber machen uns auch für Fach- und Führungskräfte zu einem attraktiven Arbeitgeber und Dienstleister. Seit über 50 Jahren in Deutschland aktiv, gehören wir mit der Randstad Gruppe Deutschland zur niederländischen Randstad N.V. Ein Gesamtumsatz von rund 23.7 Milliarden Euro (Jahr 2019), über 649.000 Mitarbeiter im täglichen Einsatz, und rund 4.900 Niederlassungen in 38 Märkten machen unseren internationalen Unternehmenskonzern zum größten Personaldienstleister weltweit. Zu unseren nationalen Zweigstellen gehören neben der Randstad Deutschland GmbH & Co KG außerdem die Unternehmen Tempo Team, Gulp, Monster, twago, Randstad Sourceright, Randstad Outsourcing GmbH sowie Randstad Automotive und Randstad Financial Services. CEO ist Richard Jager.Pressekontakt:Randstad Deutschland PressestellePetra TimmHelfmann-Park 865760 EschbornFon 0 61 96 / 4 08-17 70Fax 0 61 96 / 4 08-17 77E-Mail: presse@randstad.de http://www.randstad.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/13588/4591903OTS: Randstad Deutschland GmbH & Co. KGOriginal-Content von: Randstad Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell