Personaldienstleister: Arbeitsschutz heißt Verantwortung / TÜV Rheinland: Viele Berufe - viele Risiken / Personalagenturen sollten Klienten schulen und betreuen

Köln (ots) - Mehr als 900.000 Menschen in Deutschland sind inZeitarbeit beschäftigt. Ob Krankenpflege, IT oder Handwerk: VieleBranchen suchen dringend Fachkräfte. Entsprechend breit müssen sichPersonalvermittler aufstellen - auch beim Thema Arbeitsschutz. Dennjeder Beruf beinhaltet andere Risiken und Vorschriften, nach denenalle Vertragspartner - also Personalagentur, Arbeitnehmer und dasbeschäftigende Unternehmen - handeln sollten.Nachprüfen ist besser"Am Ende tragen die Unternehmen, die Zeitarbeitspersonalbeschäftigen, die Verantwortung für die Umsetzung der gesetzlichenArbeitsschutzvorgaben", sagt Christoph Zimmermann, Experte fürArbeitsschutz bei TÜV Rheinland. Doch auch die Personalvermittlersind verantwortlich. "Die Agenturen sollten Arbeitnehmer nicht ohneeine grundlegende Sicherheitsschulung in den Job schicken", soZimmermann. Angebracht seien zudem regelmäßige Besuche amArbeitsplatz und Gespräche über die Arbeitsbedingungen. Nur so lassesich wirklich prüfen, ob der Arbeitgeber das Leihpersonal korrekt aufdie Aufgaben vorbereitet hat und wie im Arbeitsvertrag vereinbarteinsetzt. "Sich allein auf eine unterzeichnete Gefährdungsbeurteilungoder auf Aussagen des Unternehmens zu verlassen, reicht nicht",unterstreicht Christoph Zimmermann.Breite Kenntnisse beim Arbeitsschutz sind PflichtDen Arbeitsschutz sicherzustellen, ist für Personaldienstleisterzwar kosten- und zeitintensiv, aber unbedingt notwendig. Kommt es zuUnfällen, steht nicht nur die Gesundheit der Klienten, sondern daseigene Geschäft auf dem Spiel. In der Personalagentur sollte dieFachkraft für Arbeitsschutz eine breit gefächerte Kenntnis dergesetzlichen Regeln haben und ein kompetenter Vermittler zwischenKlient, Arbeitgeber und Berufsgenossenschaft sein. Die von TÜVRheinland angebotenen, international anerkanntenArbeitssicherheit-Zertifizierungen für Personaldienstleister (SCP)und technische Dienstleister (SCC) helfen Personalagenturen überdies,ihre Kompetenz gegenüber Unternehmen verlässlich nachzuweisen.Weitere Informationen sind unterwww.tuv.com/scc-scp-arbeitssicherheit abrufbar.