Personaldienstleister Amadeus Fire will 2020 weiter wachsen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Frankfurter Personaldienstleister Amadeus Fire will im laufenden Geschäftsjahr in beiden Geschäftssegmenten weiter wachsen und plant weitere Expansionsschritte.



Aber auch die Integration von Comcave, die der Konzern erst im Dezember erworben hat, bleibe eine wichtige Aufgabe, teilte das Unternehmen am Dienstag in Frankfurt mit.

Im vergangenen Jahr steigerte der Personaldienstleister seinen Umsatz um 13,3 Prozent auf rund 233 Millionen Euro. Zur positiven Entwicklung haben laut Vorstand alle Sparten beigetragen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebita) wuchs um 3,2 Prozent auf 38,7 Millionen Euro. Aufwendungen für den Kauf und eine hohe Krankheitsquote haben das Ebita-Wachstum allerdings gebremst, hieß es. Die Ebita-Marge sank auf 16,6 Prozent./knd/jha/