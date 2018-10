Personaländerungen bei ARTE / Ernennung einer neuen Vizepräsidentin des Vorstands und einer neuen Leiterin für das Justiziariat in Straßburg; neue Zusammensetzung der Programmkonferenz

Strasbourg (ots) - Frau Anne Durupty, Vizepräsidentin desVorstands von ARTE GEIE, geht zum Jahresende 2018 aus persönlichenGründen in den Ruhestand. Die Mitgliederversammlung von ARTE GEIE hatauf Vorschlag von ARTE France heute Frau Régine Hatchondo zu ihrerNachfolgerin gewählt. Frau Hatchondo wird am 1. November 2018 ihr Amtantreten.Régine Hatchondo übernahm bereits am 1. August 2018 von AnneDurupty das Amt der Generaldirektorin von ARTE France. Seit denfrühen 1990er Jahren war sie in verantwortungsvollen Positionen beiverschiedenen französischen Kulturinstitutionen sowie im Film- undFernsehsektor tätig. Sie war Generaladministratorin des ThéâtreNational de Chaillot, Generalsekretärin des Forum des Images in Parisund von 1998 bis 2002 Generalsekretärin der Quinzaine desRéalisateurs der Filmfestspiele in Cannes. Ab 2002 war sieGeneraldelegierte der Mission Cinéma, Kulturberaterin und Direktorinfür Kultur und Kommunikation bei der Stadt Paris. Von 2009 bis 2013leitete sie außerdem Unifrance Film International. 2014/15 war sieschließlich Kultur- und Medienberaterin des Premierministers. Ab 2016leitete sie die Generaldirektion "Création artistique" imFranzösischen Ministerium für Kultur und Kommunikation.Ihr Mandat als Vizepräsidentin des Vorstands bei ARTE GEIE wird,wie für das Mandat von Frau Anne Durupty ursprünglich vorgesehen, zum31. Dezember 2020 enden.Die Mitgliederversammlung dankt Frau Anne Durupty herzlich fürihren äußerst wertvollen und kompetenten Beitrag zurWeiterentwicklung des Senders im digitalen Zeitalter und für ihrenengagierten Einsatz für die Europäisierung von ARTE.Auch Dr. Axel Bussek, Leiter des Justiziariats undstellvertretender Verwaltungsdirektor bei ARTE GEIE, wird zumJahresende 2018 ebenfalls in den Ruhestand gehen. DieMitgliederversammlung ernannte Frau Susanne Costede zu seinerNachfolgerin in beiden Funktionen.Susanne Costede war bislang Stellvertreterin von Herrn Dr. Bussek.Sie studierte Jura in Deutschland und Frankreich und verfügt nebenihrer juristischen Fachkompetenz über eine eingehende Kenntnis derdigitalen Medien. Ihr vierjähriges Mandat als Leiterin desJustiziariats beginnt am 1. Dezember 2018. Die Mitgliederversammlungdankt Axel Bussek herzlich für die hervorragende Arbeit, die erwährend seiner Zeit bei ARTE GEIE geleistet hat. Seit 1995 brachteAxel Bussek konsequent seine ausgezeichnete Kenntnis des deutschenund französischen Medienrechts in seine vielfältige Tätigkeit für denSender ein.Zudem beschloss die Mitgliederversammlung die Neuzusammensetzungder Programmkonferenz, die für Programmangelegenheitenverantwortliche Instanz, um der Vielfalt des ARTE-Programms stärkergerecht zu werden und die Geschlechterparität zu verbessern. AbJanuar 2019 werden unter den acht stimmberechtigten Mitgliedern derProgrammkonferenz drei Frauen sein.Darüber hinaus haben ARTE und der irische öffentlich-rechtlicheSender RTÉ angesichts ihrer erfolgreichen Zusammenarbeit seitNovember 2016 beschlossen, ihre Assoziierungsvereinbarung auszuweitenund die Anzahl der Fernseh- und Webkoproduktionen zu erhöhen.Die Mitgliederversammlung von ARTE GEIE tritt vier Mal im Jahrzusammen. Sie entscheidet über Grundsatzfragen des Senders,verabschiedet den Wirtschaftsplan und ernennt die Vorstandsmitgliedersowie die leitenden Angestellten von ARTE GEIE. Sie besteht aus sechsdeutschen und sechs französischen Vertreten. Die europäischenPartnersender nehmen mit beratender Stimme an den Sitzungen teil.Deutsche Vertreter:Herr Dr. Thomas BELLUT, Intendant des ZDF, Vizepräsident derMitgliederversammlungHerr Lutz MARMOR, Intendant des Norddeutschen RundfunksHerr Tom BUHROW, Intendant des Westdeutschen RundfunksHerr Prof. Thomas KLEIST, Intendant des Saarländischen RundfunksHerr Peter WEBER, Justiziar des ZDFHerr Dr. Frank-Dieter FREILING, Leiter der HauptabteilungInternationale Angelegenheiten des ZDFFranzösische Vertreter:Herr Nicolas SEYDOUX, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Gaumont,Präsident der MitgliederversammlungFrau Véronique CAYLA, Präsidentin von ARTE FranceHerr Martin AJDARI, Leiter der Generaldirektion für Medien undKulturindustrie im Ministerium für Kultur und KommunikationHerr Charles SARRAZIN, Stellvertretender Direktor InternationaleUnternehmensfinanzierung im Bereich bilaterale Geschäftsbeziehungenund Unternehmensinternationalisierung der Hauptabteilung Schatzamt(Direction générale du Trésor) in der Zentralverwaltung derWirtschafts- und FinanzministerienM. Laurent VALLET, Generaldirektor des INAM. Thomas SERVAL, Webunternehmer und Mitglied des Aufsichtsrats vonARTE France