Personal Trainer in Hamburg 13 Prozent teurer als in Berlin (FOTO)

München (ots) -Individuelle Sportstunde kostet im Schnitt 73 EuroHäufigste Trainingsziele: Muskelaufbau und GewichtsreduktionKunden trainieren bevorzugt montags nach 18 UhrIn den zehn größten deutschen Städten kostet Einzelunterricht beieinem Personal Trainer durchschnittlich 73 Euro pro Stunde. Amteuersten ist das individuell zugeschnittene Training in Hamburg.Dort werden im Schnitt sogar 79 Euro pro Stunde fällig. Das sind 13Prozent mehr, als Berliner dafür zahlen (Ø 70 Euro).*) "DasSportprogramm mit Personal Trainer wird immer beliebter", sagt FelixVögtle, Geschäftsführer bei CHECK24 Profis. "Egal, welches sportlicheZiel Kunden erreichen wollen, die individuelle und professionelleBetreuung ermöglicht deutliche Trainingseffekte in kürzester Zeit."Kunden trainieren für Muskelaufbau und Gewichtsreduktion,bevorzugt montags nach 18 UhrDie meisten Kunden, die über CHECK24 einen Personal Traineranfragen, sind zwischen 31 und 40 Jahre alt. Am häufigsten nennen sieMuskelaufbau und Gewichtsreduktion als Trainingsziel. Um das zuerreichen, sind die meisten Verbraucher bereit, gleich mehrmals proWoche zu trainieren, bevorzugt im Fitnessstudio. Der beliebteste Tagfür eine Sporteinheit ist Montag und dann am besten nach 18 Uhr.Trainingsziele und umfang selbst festlegen und den richtigenPersonal Trainer findenVerbraucher wählen bei CHECK24 aus, ob sie ein Einzel- oderGruppentraining wünschen und legen fest, wo und zu welchen Zeiten sietrainieren wollen. Bereits bei Anfrage definieren sie Trainingszieleund erhalten Angebote von Trainern, die sich entsprechendqualifiziert bzw. spezialisiert haben. So finden sie den richtigenPersonal Trainer.Personal Trainer, DJs oder Nachhilfe: Mit CHECK24 Profis denpassenden Dienstleister findenMit CHECK24 Profis finden Verbraucher lokale Dienstleister.Hierbei reicht das Angebot von Personal Trainern über DJs, Fotografenund Klavierlehrern bis hin zur Nachhilfe. Nach ein paar kurzen Fragenzu ihrem Projekt erhalten Kunden in weniger als 24 Stunden mehrereAngebote von Profis aus ihrer Nähe und können die für sie beste Wahltreffen.*)Datengrundlage: alle zwischen Dezember 2017 und Mai 2018 überCHECK24 Profis eingeholten Angebote für Personal Trainer