Personal Finance: Sind Sie dafür gewappnet?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Personal Finance, die im Segment "Verbraucherfinanzierung" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 15.08.2018 an ihrer Heimatbörse London mit 236,4 GBP.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Personal Finance einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Personal Finance jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Personal Finance erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 27,5 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Specialty Finance"-Branche sind im Durchschnitt um 10,88 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +16,62 Prozent im Branchenvergleich für Personal Finance bedeutet. Der "Financials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 11,4 Prozent im letzten Jahr. Personal Finance lag 16,1 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Für die Personal Finance sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 3 Buc, 2 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 2 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Personal Finance. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 300 GBP. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 26,9 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 236,4 GBP notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

3. Dividende: Bei einer Dividende von 5,28 % ist Personal Finance im Vergleich zum Branchendurchschnitt Specialty Finance (4,92 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht höher zu bewerten, da die Differenz 0,36 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.