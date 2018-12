Personal Finance: Lohnt sich das?

An der Heimatbörse Xetra London notiert Personal Finance per 10.12.2018 bei 203,2 GBP. Personal Finance zählt zu "Verbraucherfinanzierung".

Die Aussichten für Personal Finance haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Personal Finance wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An zehn Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Personal Finance auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 6,95 liegt Personal Finance unter dem Branchendurchschnitt (83 Prozent). Die Branche "Specialty Finance" weist einen Wert von 40,44 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Dividende: Derzeit schüttet Personal Finance nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Specialty Finance. Der Unterschied beträgt 0,72 Prozentpunkte (5,74 % gegenüber 5,02 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".