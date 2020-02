Persönlichkeit und Suchmotive bei Dating-Apps und Partnervermittlungen (FOTO)

Unterscheiden sich die Suchmotive und die Persönlichkeiten von Personen, dieDating-Apps oder Partnervermittlungen präferieren?Die Dating-Plattform www.Gleichklang.de hat hierzu eine Umfrage unter 750männlichen und weiblichen Singles durchgeführt und eine Reihe von interessantenUnterschieden gefunden:- besonders die Umfrage-Teilnehmer, die nach schnellen Kontaktenund Ablenkung suchten, äußerten sich positiv über dieDating-Apps. Ein positives Urteil über die Dating-Apps fälltenaber auch diejenigen Befragten, die angaben, Online-Plattformenfür Täuschung und Belästigung zu nutzen- Umfrage-Teilnehmer, die nach langfristigen Beziehungen suchten,äußerten sich besonders positiv zu den PartnervermittlungenEs zeigten sich deutliche Persönlichkeits-Unterschiede zwischen den Befragten inAbhängigkeit von ihrer Präferenz für Dating-Apps oder Partnervermittlungen:- eine Präferenz für Dating-Apps ging einher mit erhöhterExtraversion, aber verminderter Gewissenhaftigkeit und sozialerVerträglichkeit- eine Präferenz für Partnervermittlungen ging einher mit erhöhterOffenheit für Erfahrungen, erhöhter Gewissenhaftigkeit underhöhter emotionaler Stabilität.HintergrundDating-Apps sind Chat-Plattformen im Internet, über die Menschen in direkterWohnortnähe sofort miteinander in Kontakt treten können. Im Vordergrund stehtdas Äußere, wobei die Profile abgesehen vom Äußeren nur minimale weitereInformationen erhalten.Partnervermittlungen im Internet sind Kennenlern-Plattformen, bei denenpartnersuchende Singles einander auf der Grundlage einer Übereinstimmung ihrerPersönlichkeiten und Werthaltungen vorgeschlagen werden. Die Profile enthaltenvielfältige Informationen, die über eine reine Präsentation des Äußerenhinausgehen.Dating-Apps sind einen weltweiten Siegeszug angetreten und machenMilliarden-Umsätze, aber auch Online-Partnervermittlungen werden oft genutzt.Wie aber unterscheiden sich die Suchmotive von Nutzern von Dating-Apps und vonNutzern von Partnervermittlungen?Neigen Menschen mit bestimmten Persönlichkeiten eher zu Dating-Apps und Menschenmit anderen Persönlichkeiten eher zur Nutzung von Partnervermittlungen?Zur Beantwortung dieser Fragen stellte die psychologischeOnline-Partnervermittlung Gleichklang.de 750 männlichen und weiblichen Singlesim Alter von 21 bis 77 (Durchschnittsalter: 51,4 Jahre) folgende Fragen imRahmen einer Online-Umfrage:Wie positiv, neutral oder negativ bewerten Sie Dating-Apps undPartnervermittlungen?Wie stark treffen folgende Motive für die Nutzung von Angeboten desOnline-Dating auf Sie zu?:- langfristige Beziehung- unverbindliche erotische Kontakten- Ablenkung- Thrill und Abenteuer- reiner Online-Chat ohne Begegnung- Kommunikationsfertigkeiten trainieren- den eigenen Marktwert testen- attraktive Fotos anschauen- vorgaukeln und täuschen- belästigen und stalkenZusätzlich wurde ein validierter Fragebogen mit 240 Fragen zur Erfassung derfünf Persönlichkeits-Faktoren Neurotizismus (emotionale Labilität),Extraversion, Offenheit für Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit und sozialeVerträglichkeit eingesetzt.Alle Antworten der Teilnehmenden erfolgten auf einer fünfstufigen Antwort-Skala(starke Ablehnung, Ablehnung, weder noch, Zustimmung, starke Zustimmung).Zusätzlich wurden Alter, Geschlecht und Bildungsstand erfragt.ErgebnisseEs zeigten sich nur geringfügige Einflüsse von Geschlecht, Alter undBildungsstand. Männer suchten stärker als Frauen nach schnellen Kontakten.Personen mit höherem Bildungsstand suchten eher nach langfristigen Beziehungenals Personen mit geringerem Bildungsstand.Unabhängig von Geschlecht, Alter und Bildungsstand ergaben sich folgendeHaupt-Ergebnisse:3 Grundmotive bestimmen das Online-DatingDie verschiedenen Such-Motive für die Nutzung von Dating-Plattformen ließen sichstatistisch zu drei Grundmotiven zusammenfassen:(1) Schnelle Kontakte und Ablenkung(2) Täuschung und Belästigung(3) Langfristiger BeziehungswunschVerschiedene Motive für Nutzung von Dating-Apps und Partnervermittlungen- je positiver Dating-Apps bewertet wurden, desto stärkerdominierte das Motiv "schnelle Kontakte und Ablenkung". Ingeringerem Ausmaß war auch das Motiv "Täuschung und Belästigung"mit einer positiven Bewertung von Dating-Apps korreliert- je positiver Online-Partnervermittlungen bewertet wurden, destostärker ausgeprägt war das Motiv "langfristigerBeziehungswunsch". Die anderen beiden Grundmotive wiesen keinensignifikanten Zusammenhang zur Bewertung vonOnline-Partnervermittlungen auf.Einflüsse der Persönlichkeit- je positiver die Teilnehmenden Online-Partnervermittlungenbewerteten, desto gewissenhafter, offener für Erfahrungen undemotional stabiler (geringer Neurotizismus) schilderten sie sich- je positiver die Teilnehmenden Dating-Apps bewerteten, destoextravertierter, weniger gewissenhaft und weniger sozialverträglich schilderten sie sichPsychologische BewertungDie Studie wurde durch den Psychologen Dr. Guido F. Gebauer für dieOnline-Plattform durchgeführt. Er schließt aus den Befunden, dass Online-Datingein weites Feld sei, das verschiedene Motive anspreche.Die weltweit boomenden Dating-Apps sprächen besonders das Motiv des schnellenKontaktes und der Ablenkung an. Es gehe hier um sofortige Belohnung durchOnline-Chatten und schnelle Verabredungen. Aber auch Täuschung, Belästigung undStalking spielten bei Dating-Apps eine gewisse Rolle, wobei das schnelleKontakt- und Ablenkungsmotiv allerdings eindeutig vorrangig sei.Diese Befunde passe gut zu der erhöhten Extraversion im Sinne von höherenGeselligkeits- und Abwechslungsbedürfnissen, die mit einer positiven Bewertungvon Dating-Apps in dieser Studie korrelierten. Aber auch die geringereGewissenhaftigkeit und die geringere soziale Verträglichkeit sei plausibel, weilin den mit Dating-Apps verbundenen Suchmotiven stärker impulsive undselbstbezogene Motive deutlich würden.Umgekehrt sprächen die Online-Partnervermittlung vorwiegend das Motiv der Suchenach einer langfristigen Beziehung an. Anders als bei schnellen Kontakte seihierfür auch eine Veränderungsbereitschaft im Sinne von Offenheit fürErfahrungen und ein prosozialer Bezug im Sinne von sozialer Verträglichkeithilfreich. Es sei daher nicht erstaunlich, dass die positive Bewertung vonOnline-Partnervermittlungen mit erhöhter Offenheit für Erfahrung und sozialerVerträglichkeit der Persönlichkeiten einhergehe. Die erhöhte emotionaleStabilität von Personen, die Online-Partnervermittlungen positiv bewerten, hältGebauer ebenfalls für plausibel, da die Suche nach einer dauerhaften Beziehungdurch eine gute Emotionsregulation unterstützt werden könne.Natürlich seien diese Befunde nur Durchschnittstendenzen und in Wirklichkeitwürden sich bei Dating-Apps und Partnervermittlungen die verschiedenstenSuchmotive und Persönlichkeiten einfinden. Dennoch lasse sich aber imDurchschnitt eine klare Aufgabenteilung zwischen Dating-Apps undPartnervermittlungen erkennen:Die Ergebnisse der Umfrage legen nach Gebauer nahe, dass für die Suche nacheiner langfristigen Partnerschaft die Partnervermittlungen besser geeignetseien. Dr. Guido F. GebauerGleichklang limitedMarienstr. 3830171 HannoverTel.: 0152 28973672E-Mail: gebauer@gleichklang.de