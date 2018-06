Persönlicher Kontakt statt E-Mail-Flut: Was junge Fach- und Führungskräfte erwarten (FOTO)

Ludwigsburg (ots) -"Das Recruiting von Fach- und Führungskräften in den für diedigitale Transformation relevanten Berufen steht ganz oben auf derAgenda der Familienunternehmen", sagt Stefan Heidbreder,Geschäftsführer der Stiftung Familienunternehmen, auf dem 21."Karrieretag Familienunternehmen" in Ludwigsburg."Familienunternehmen können mit ihrer Unternehmenskultur, die geprägtist von persönlichem Kontakt und Wertschätzung, genau bei dieserBewerbergruppe punkten."Rund 600 akkreditierte Kandidaten sind am 29. Juni nachLudwigsburg gekommen, um am "Karrieretag Familienunternehmen"teilzunehmen. "Besonders gefragt sind bei den 50 großenFamilienunternehmen Software-Entwickler, Big-Data-Spezialisten,Wirtschaftsinformatiker und nach wie vor Ingenieure", erläutertStefan Klemm vom Entrepreneurs Club, der den Karrieretag und dieVorauswahl aus über 2.500 Bewerbungen organisiert. "Die hierausstellenden Unternehmen sind wie wir Treiber der digitalenTransformation", ergänzt Thomas Fischer, Vorsitzender desAufsichtsrats von MANN+HUMMEL, in dessen neuem Technologiezentrum dieRecruiting-Veranstaltung stattfindet.Die zunehmende Digitalisierung der Unternehmen verändert auch dieKommunikationskultur am Arbeitsplatz, was selbst von den "DigitalNatives" überraschend kritisch bewertet wird. Das ist das Ergebniseiner Umfrage der TU München, die anlässlich des Karrieretagsvorgestellt wurde. Sie bevorzugen den persönlichen Kontakt stattdigitaler Kommunikation: So teilen 92 Prozent der Befragten wichtigeDinge am liebsten persönlich mit. Fast jeder dritte zieht daspersönliche Gespräch E-Mails oder SMS-Nachrichten vor. "Das wird hierauf dem Karrieretag gelebt. Viele Eigentümer sind heute persönlichhier und nehmen sich Zeit für das Gespräch mit den Führungskräftenvon morgen", sagt Heidbreder."Der persönliche Austausch ist gerade auch bei der Entwicklung vonInnovationen einer der wichtigsten Faktoren", bestätigt Fischer. Dasneue Technologiezentrum vereint alle Entwicklungseinheiten vonMANN+HUMMEL. Mit Erholungszonen und Brainstorming-Räumen werdenwichtigen Gespräche teamübergreifend möglich, ohne dabei diekonzentrierte Arbeit der Kollegen zu stören. Das Konzept kommt auchdem "Karrieretag Familienunternehmen" für persönlicheBewerbungsgespräche zugute.Der "Karrieretag Familienunternehmen" wurde von führendenFamilienunternehmern Deutschlands, dem Entrepreneurs Club und derStiftung Familienunternehmen ins Leben gerufen.Die Termine für die kommenden Karrieretage stehen bereits fest:Der 22. Karrieretag Familienunternehmen wird am 30. November 2018 beiSennheiser electronic GmbH & Co. KG in Wedemark (bei Hannover)stattfinden, der 23. Karrieretag am 5. Juli 2019 bei TRUMPF GmbH +Co. KG in Ditzingen (bei Stuttgart).Pressekontakt:Maria KrenekReferentin KommunikationStiftung FamilienunternehmenPrinzregentenstraße 50D-80538 MünchenTel.: +49 (0) 89 / 12 76 400 03krenek@familienunternehmen.deInternet: www.familienunternehmen.deMiriam TeigeManager Corporate Communications / PressesprecherinMANN+HUMMEL International GmbH & Co. KGSchwieberdinger Straße 12671636 LudwigsburgTel.: +49 (0)7141 98 3354E-Mail: miriam.teige@mann-hummel.comInternet: www.mann-hummel.comSebastian KlemmProjektleiter Karrieretag FamilienunternehmenDer Entrepreneurs Club e.K.Ismaninger Straße 113D-81675 MünchenTel.: +49 (0)89 41 61 465 50E-Mail: sebastian.klemm@entrepreneursclub.euInternet: www.karrieretag-familienunternehmen.deOriginal-Content von: Stiftung Familienunternehmen, übermittelt durch news aktuell