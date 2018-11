Persönliche Übertragungen in der EU im Jahr 2017 auf 32,7 Mrd. Euro gestiegen

Luxemburg (ots) - Im Jahr 2017 belief sich die Summe der Gelder,die von Ansässigen der Europäischen Union (EU) in ein Nicht-EU-Landgeschickt wurden, sogenannte persönliche Übertragungen, auf 32,7Milliarden Euro, gegenüber 31,8 Mrd. im Jahr 2016. Die Zuflüsse indie EU betrugen im Jahr 2017 10,7 Mrd. Euro, gegenüber 10,1 Mrd. imJahr 2016. Daraus ergab sich ein Negativsaldo (-22,0 Mrd.) für die EUgegenüber der übrigen Welt. Die Mehrheit der persönlichenÜbertragungen besteht aus Geldbeträgen, die von Migranten in ihrHeimatland geschickt wurden.Diese Daten, die im Rahmen der Zahlungsbilanzstatistik erfasstwurden, werden von Eurostat, dem statistischen Amt der EuropäischenUnion, veröffentlicht.Unter den Mitgliedstaaten, für die Daten veröffentlicht werden,waren die Abflüsse persönlicher Übertragungen im Jahr 2017 ausFrankreich (10,6 Mrd. Euro) am höchsten, darauf folgten Spanien (7,3Mrd.), das Vereinigte Königreich (6,8 Mrd.) und Italien (6,1 Mrd.).Die höchsten Zuflüsse registrierte hingegen Portugal (3,6 Mrd. Euro),vor Polen (3,1 Mrd.), Rumänien (2,8 Mrd.) und dem VereinigtenKönigreich (2,3 Mrd.).Infolgedessen verzeichneten im Jahr 2017 Portugal (+3,0 Mrd.Euro), Polen (+2,8 Mrd.) und Rumänien (+2,6 Mrd.) die größtenÜberschüsse bei persönlichen Übertragungen, während Frankreich (-10,1Mrd. Euro) das bei weitem stärkste Defizit verbuchte, gefolgt vonDeutschland (-4,6 Mrd.), dem Vereinigten Königreich (-4,5 Mrd.) undItalien (-4,0 Mrd.).Luxemburg (91%), die Slowakei (87%) und Irland (79%) registriertenden höchsten Anteil von Intra-EU-Abflüssen an den gesamten Abflüssen,Slowenien (88%), die Niederlande (83%), Portugal (80%), Frankreichund Polen (je 78%) sowie Italien (75%) den höchsten Anteil vonExtra-EU-Abflüssen.Persönliche Übertragungen außerhalb der EU gingen hauptsächlichnach Asien (20% aller Extra-EU-Abflüsse), gefolgt von Nordafrika(19%), Südamerika, Zentral- und Südafrika (je 14%) sowie europäischenNicht-EU-Ländern (13%).Vollständige Pressemitteilung (PDF-Version) auf derEurostat-Webseite abrufbar:http://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases.* * * * * * * * *Die im Presseportal veröffentlichten Pressemitteilungen stelleneine kleine Auswahl des umfangreichen Bestands an Informationen vonEurostat dar.Das vollständige Informationsangebot von Eurostat ist auf derEurostat-Webseite verfügbar (Pressemitteilungen,Jahresveröffentlichungskalender der Euro-Indikatoren:http://ec.europa.eu/eurostat/news/release-calendar, Online-Datenbank,themenspezifische Rubriken, Metadaten, Datenvisualiserungstools)Folgen Sie uns auf Twitter @EU_Eurostat und besuchen Sie uns aufFacebook: EurostatStatisticsPressekontakt:EUROSTATEurostat Media SupportTelefon: +352 4301 33408eurostat-mediasupport@ec.europa.euOriginal-Content von: EUROSTAT, übermittelt durch news aktuell