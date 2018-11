Persönliche Fotogeschenke zu Weihnachten: Pixum verspricht pünktliche Lieferung bis Heiligabend (FOTO)

--------------------------------------------------------------MEHR INFORMATIONENhttp://ots.de/tB601T--------------------------------------------------------------Köln (ots) -Auch wenn bisher kaum Schneeflocken fallen - bald ist Weihnachten!Für alle, die sich das Geschenke-Shoppen traditionell bis zum Schlussaufheben, hat der Online-Fotoservice Pixum gute Nachrichten: Wer nochbis 26. November einen Pixum Adventskalender bestellt, erhält diesenrechtzeitig zum Weihnachts-Countdown am 1. Dezember. Alle anderenPixum Weihnachtsgeschenke, die bis 18. Dezember bestellt werden,liefert der Online-Fotoservice dank "Lieferversprechen" pünktlich zuHeiligabend.Zugegeben: Die alljährliche Suche nach den passendenWeihnachtsgeschenken für die Liebsten kann schnell in Stress ausartenund Schweißperlen auf die Stirn treiben. Besonders, wenn man sichkurz vor dem heiligen Fest in die überfüllten Einkaufszonen begibt.Warum sich stressen, wenn man individuelle Fotogeschenke dank Pixumeinfach und bequem von Zuhause aus gestalten und bestellen kann?Der Pixum Weihnachtsmarkt unter https://www.pixum.de/weihnachtenbietet eine Vielzahl an Inspirationen rund um die schönsten Geschenkefür die Liebsten. Besondere Momente aus 2018 lassen sich mitindividuellen Pixum Fotoprodukten kinderleicht verewigen. Sei es inForm eines Pixum Fotobuchs, eines Pixum Wandbildes oder eines PixumFotokalenders. So sorgen die eigenen Erinnerungen als persönlicheFotogeschenke in Premiumqualität für eine festliche Überraschung zuHeiligabend. Die Gestaltung funktioniert schnell und einfach amComputer oder von unterwegs auf dem Smartphone. Kunden haben die Wahlzwischen dem Pixum Online-Designer auf der Pixum Website, die PixumFotowelt Software sowie den mobilen Pixum Apps für Android und iOS.Details zu den genauen Lieferzeiten aller Pixum Fotoprodukte gibtes unter: https://www.pixum.de/lieferversprechen.Pressekontakt:Ingo Kreutz und Nils DanielE-Mail: presse@pixum.comTelefon: +49 (0) 2236 886 317www.pixum.de/presseOriginal-Content von: Pixum, übermittelt durch news aktuell