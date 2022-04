Persistents Wachstum setzt sich fort, Umsatz steigt um 42,2 % Y-o-Y im Q4 und 35,2 % im GJ22

Santa Clara, Kalifornien und Pune, Indien (ots/PRNewswire) -Meldet 9,1% sequenzielles Wachstum im Q-o-QPersistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) hat heute die geprüften Finanzergebnisse des Unternehmens für das am 31. März 2022 endende Quartal bekannt gegeben, die vom Verwaltungsrat genehmigt wurden.Konsolidierte Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2021-22:GJ21 GJ22 Y-o-Y-WachstumEinnahmen (Mio. USD) 566,08 765,59 35,2%Einnahmen (Mio. INR) 41.878,88 57.107,46 36,4%EBITDA (Mio. INR) 6.830,15 9.581,71 40,3%PBT (Mio. INR) 6.094,43 9.242,79 51,7%PAT (Mio. INR) 4.506,77 6.903,86 53,2%Konsolidierte Finanzkennzahlen für das am 31. März 2022 endende QuartalQ4GJ22 Q-o-Q-Wachstum Y-o-Y-WachstumEinnahmen (Mio. USD) 217,32 9,1% 42,2%Einnahmen (Mio. INR) 16.378,54 9,8% 47,1%EBITDA (Mio. INR) 2.811,74 12,0% 49,3%PBT (Mio. INR) 2.671,83 13,0% 44,5%PAT (Mio. INR) 2.009,90 13,9% 45,9%Der Verwaltungsrat hat eine Schlussdividende von 11 INR je Aktie auf den Nennwert von 10 INR je Aktie empfohlen. Im Januar 2022 hatte der Verwaltungsrat eine Zwischendividende von 20 INR je Aktie beschlossen, so dass die Gesamtdividende 31 INR je Aktie beträgt. Die vom Verwaltungsrat empfohlene Dividende steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Mitglieder während der kommenden Hauptversammlung.Anand Deshpande, Gründer, Chairman und Managing Director von Persistent:"Dieses Jahr stand für Persistent Systems im Zeichen von Wachstum und Entschlossenheit. Trotz globaler Unsicherheiten haben wir uns als führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung auf den Erfolg unserer Kunden konzentriert und sind flexibel geblieben. Das nachhaltige Wachstum von Persistent unterstreicht die Werte und das Engagement unseres gesamten Teams, neue Ideen mit Zuversicht in greifbare Geschäftsergebnisse umzusetzen."Sandeep Kalra, Chief Executive Officer und Executive Director von Persistent:"Das Geschäftsjahr 22 ist mit einem Wachstum von 35,2 % im Vergleich zum Vorjahr ein hervorragendes Jahr für Persistent. Unsere Fähigkeit, neue Branchen- und Technologietrends zu erkennen und unseren Kunden durch unser Fachwissen einen Mehrwert zu bieten, hat uns einen erheblichen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt verschafft. Wir danken unseren Kunden, Partnern, Mitarbeitern und anderen Interessengruppen für ihr anhaltendes Vertrauen in unser Team und die kontinuierliche Zusammenarbeit.Wir haben nicht nur ein branchenweit führendes Wachstum erzielt, sondern unser Unternehmen auch zukunftssicher gemacht und die nächste Phase unseres Wachstums durch strategische Investitionen, Übernahmen und die Einstellung von Führungskräften eingeleitet. Im Rahmen dieser Maßnahmen haben wir unsere Digital-Engineering-Fähigkeiten gestärkt, unsere Partnerschaften im gesamten Hyperscaler-Ökosystem ausgebaut und unsere Expertise in unseren Kernbranchen vertieft. Auf dieser Grundlage konzentrieren wir uns weiterhin auf die Verbesserung der Geschäftsergebnisse, die wir unseren Kunden liefern, und freuen uns darauf, die nächste Phase von Persistent zu gestalten."Neukunden und Ergebnisse im vierten Quartal des GJ22Der Auftragseingang für das am 31. März 2022 beendete Quartal belief sich auf 361,0 Mio. USD im Gesamtauftragswert (TCV) und auf 261,9 Mio. USD im Jahresauftragswert (ACV).Zu den wichtigsten Abschlüssen des Quartals gehören:Software, Hi-Tech und aufstrebende Industrien- Aufbau eines Kompetenzzentrums für Produktentwicklung zur Steigerung der Effizienz und Verkürzung der Markteinführungszeit für einen Pionier der No-Code-Technologie- Verwaltung und Modernisierung des End-to-End-IT-Betriebs für ein Unternehmen, das Software zur Verwaltung von Telekommunikationskosten entwickelt- Entwicklung, Aufbau und Verwaltung eines hybriden Multi-Cloud-Infrastruktur-Transformationsprogramms für ein weltweit führendes MedienunternehmenBanken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen- Modernisierung von Kern- und Unternehmensdatenplattformen und Migration in die Cloud für einen Anbieter von Zahlungsnetzwerken- Skalierung des Technologiebetriebs bei gleichzeitiger Durchführung von Initiativen zur digitalen Transformation für ein führendes Wealth-Tech-Unternehmen, das Finanzberatungssoftware für Unternehmen anbietet- Bereitstellung von Beratungs- und Consulting-Dienstleistungen zur Steigerung der Prozesseffizienz und Anbieterkonsolidierung für eine der größten US-BankenGesundheitswesen und Biowissenschaften- Entwicklung der Plattform der nächsten Generation zur Skalierung des Diagnostik- und Arzneimittelforschungsgeschäfts für ein führendes Unternehmen im Bereich der immungetriebenen Medizin- Verbesserung des Patientenbeziehungsmanagements und der Patientenerfahrung mit Salesforce für ein globales biopharmazeutisches Unternehmen- Umwandlung der traditionellen Lieferkette in ein modernes, von der Patientennachfrage angetriebenes Netzwerk für ein multinationales PharmaunternehmenNachrichten im vergangenen Quartal- Persistent kündigt die Übernahme von MediaAgility an, einem Google Cloud Premier Partner (https://www.persistent.com/media/press-releases/persistent-announces-the-acquisition-of-mediaagility-a-google-cloud-premier-partner/)- Persistent kündigt die Übernahme von Data Glove an und gründet eine neue Microsoft-Geschäftseinheit mit Fokus auf Azure Cloud (https://www.persistent.com/media/press-releases/persistent-announces-acquisition-of-data-glove-and-launches-new-microsoft-business-unit-with-focus-on-azure-cloud/)- Financial Express: (https://www.financialexpress.com/industry/pune-it-cos-encourage-staff-to-return-to-offices/2476965/) IT-Unternehmen in Pune rufen ihre Mitarbeiter zur Rückkehr in die Büros auf (https://www.financialexpress.com/industry/pune-it-cos-encourage-staff-to-return-to-offices/2476965/)- The Enterprisers Project: (https://enterprisersproject.com/article/2022/3/agile-transformation-5-ways-measure-progress) Agile Transformation: (https://enterprisersproject.com/article/2022/3/agile-transformation-5-ways-measure-progress) 5 Möglichkeiten, den Fortschritt zu messen (https://enterprisersproject.com/article/2022/3/agile-transformation-5-ways-measure-progress)- Forbes: (https://www.forbes.com/sites/adrianbridgwater/2022/02/20/the-three-phases-of-sustained-software-engineering/?sh=5187a65a55c5) Die drei Phasen der nachhaltigen Softwareentwicklung (https://www.forbes.com/sites/adrianbridgwater/2022/02/20/the-three-phases-of-sustained-software-engineering/?sh=5187a65a55c5)Auszeichnungen und Anerkennung im GJ22- Persistent gewinnt in vier Kategorien bei den ISG Star of Excellence™ Awards 2021, die einen außergewöhnlichen Kundenservice würdigen (https://www.persistent.com/media/press-releases/persistent-wins-four-categories-in-the-2021-isg-star-of-excellence-awards-recognizing-exceptional-client-service/)- Zum neunten Mal in Folge nimmt Persistent eine führende Position in den Zinnov Zones 2021 Engineering Research and Development Services Ratings ein (https://www.persistent.com/media/press-releases/9th-consecutive-year-persistent-takes-leadership-positions-in-zinnov-zones-2021-engineering-research-and-development-services-ratings/)- Zum vierten Mal in Folge wurde Persistent in die Constellation Shortlist™ für Innovation Services und Engineering aufgenommen (https://www.constellationr.com/research/constellation-shortlist-innovation-services-and-engineering-2)- Persistent wird im neunten Quartal in Folge zu einem der 15 besten Beschaffungsunternehmen für Managed Services in der Kategorie „Booming 15" des Global ISG Index™ für Q1 2022 ernannt (https://isg-one.com/docs/default-source/default-document-library/1q22-isg-index.pdf?mkt_tok=MjU3LVNUQi0zNzkAAAGDnysP_pcVj3SaT-)- Zinnov zeichnet Persistent als führenden Anbieter von Hyper Intelligent Automation Services 2021 aus (https://www.persistent.com/awards-and-recognitions/persistent-recognized-as-leader-in-zinnov-zones-2021-hyper-intelligent-automation-services/)- Persistent wird im ISG Provider Lens™ Archetype Report über hybride Cloud-Dienste der nächsten Generation als führend genannt (https://www.persistent.com/media/press-releases/persistent-cited-as-leader-for-next-generation-hybrid-cloud-services/)- Persistent wurde in der Software Product Engineering Services PEAK Matrix® Bewertung 2021 der Everest Group als Star Performer ausgezeichnet (https://www.persistent.com/media/press-releases/persistent-named-a-star-performer-in-everest-groups-software-product-engineering-services-peak-matrix-assessment-2021/)- ISG ernennt Persistent zum Rising Star for Digital Transformation im ISG Provider Lens™ for Healthcare Digital Services Report für die USA (https://www.persistent.com/media/press-releases/isg-named-persistent-rising-star-in-healthcare-digital-services-report-for-us/)- Zwei digitale Fallstudien wurden bei den ISG Digital Case Study Awards™ 2021 für die beste digitale Transformationsarbeit mit Unternehmenskunden ausgezeichnet (https://ir.isg-one.com/news-market-information/press-releases/news-details/2021/ISG-Digital-Case-Study-Awards-Recognize-Enterprise-Transformation-Leadership/default.aspx)- Forbes Asia nimmt Persistent in seine „Best Under A Billion"-Liste 2021 auf (https://www.persistent.com/media/press-releases/forbes-asia-names-persistent-to-its-200-best-under-a-billion-2021-list/)- OutSystems ernennt Persistent im dritten Jahr in Folge zum Partner des Jahres in Amerika (https://www.persistent.com/media/press-releases/outsystems-names-persistent-partner-of-the-year-in-americas-for-third-consecutive-year/)- Persistent Mexico erhielt das Jalisco-Abzeichen für gute Arbeitsstandards (https://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/132562)- Persistent wurde bei den Training APEX AWARDS 2022 als eines der 100 Unternehmen mit den erfolgreichsten Lern- und Entwicklungsprogrammen der Welt ausgezeichnet (https://twitter.com/Persistentsys/status/1506244682120327169)- Persistent wird bei den SHRM India Excellence Awards 2021 für hervorragende Leistungen im Bereich Lernen und Entwicklung ausgezeichnet (https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6879020118295232512?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A6879020118295232512%29)- Persistent wird auf dem 7. jährlichen Facility & Property Management Summit 2022 für herausragende Leistungen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Notfallvorsorge und Geschäftskontinuität ausgezeichnet (https://www.linkedin.com/posts/persistent-systems_seebeyondriseabove-activity-6920586259107078144-aBO2)- Persistent erhält zum 5. Mal den „iNFHRA Excellence in Sustainability"-Preis, mit dem herausragende Anstrengungen zur Erhaltung einer nachhaltigen Umwelt gewürdigt werden (https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6783228935216865280/)- Persistent hat beim 16. Maharashtra State Level Energy Conservation and Management Competition der Maharashtra Energy Development Agency (MEDA) in der Kategorie Gewerbegebäude den Preis für „Energieeinsparung und -management" 2020-21 gewonnen (https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6878575362171916288/)- Persistent erhielt die Bronze-Auszeichnung von Economic Times HR World im November 2021 (https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6866386931689771008/)- Persistent hat die renommierten TISS LeapVault CLO Awards - Best Corporate University, Best Game-Based Learning und Best Quality Management / Improvement Training gewonnen (https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6876450424073838592/)Informationen zu PersistentPersistent Systems (BSE und NSE: PERSISTENT) beschäftigt über 18.500 Mitarbeitern in 19 Ländern und ist ein global tätiges Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das digitales Engineering und Unternehmensmodernisierung anbietet. Persistent wurde in die Forbes-Liste Asia Best Under a Billion 2021 aufgenommen und steht damit für eine konstante Umsatz- und Gewinnentwicklung sowie für Wachstum.www.persistent.comZukunftsgerichtete Aussagen und VorsichtshinweiseFür Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen besuchen Sie persistent.com/FLCSkeith_landis@persistent.commanohar.dhanakshirur@archetype.coMedienkontakt:MedienkontakteKeith LandisPersistent Systems (Weltweit)+1 856 672 1753keith_landis@persistent.comManohar DhanakshirurArchetype+91 750 644 5361manohar.dhanakshirur@archetype.coLogo https://mma.prnewswire.com/media/1022385/Persistent_Systems_Logo.jpgOriginal-Content von: Persistent Systems, übermittelt durch news aktuell