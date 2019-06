Persistent übernimmt youperience(TM) und vereint das Unternehmen mit PARX, um den führenden Salesforce-Partner Europas aufzubauen

Santa Clara, Kalifornien, Pune, Indien, Zürich, Erding undHamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Persistent Systems(http://www.persistent.com/) (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT)meldete heute die Übernahme des europäischenSalesforce-Consulting-Partners youperience(http://www.youperience.com/)(TM). Gemeinsam mit dem zuvorübernommenen Salesforce Platinum Consulting-Partner PARX werden diesebeiden Boutique-Salesforce-Shops in Zusammenarbeit mit Persistentsbereits vorhandenen Salesforce-Experten das Vermögen desUnternehmens, seiner weltweiten Kundschaft herausragendeSalesforce-Resultate zu bieten, weiterhin stärken.Mit insgesamt 170 Mitarbeitern in vier Ländern (Deutschland,Schweiz, Österreich, Frankreich) schafft die Integration dieserbeiden renommierten Boutique-Partner einen bedeutenden europäischenAkteur in dem sich rapide entwickelnden Salesforce-Partner-Ökosystemund bietet umfangreiche und langjährige Expertise innerhalbcloudübergreifender Salesforce-Projekte. youperience(TM) ist einjunger und äußerst dynamischer Salesforce-Partner mit herausragendemFachwissen im Bereich Marketing Cloud und ergänzt dieSalesforce-Fachkräfte von PARX, die für das Komplettsortiment anSalesforce-Dienstleistungen ein überzeugendes Angebot liefern.Steffen Drillich, CEO und Gründer von youperience(TM)"Der Zusammenschluss mit Persistent und PARX schafft aufregendeneue Möglichkeiten für uns. youperience(TM) blickt auf ein raschesWachstum, so dass wir uns nun dazu in der Lage befinden, diesesWachstum weiter voranzutreiben. Wir werden unsere Leistungsfähigkeitin Bezug auf Lieferung optimieren und verfügen über Zugang zu neuenMärkten mit lokal vorhandenen Fachkräften. Wir freuen uns über unsereKollaboration mit Persistent und PARX, die unsere Wertvorstellungenteilen, was sich enorm auf den europäischen Salesforce-Marktauswirken wird."Chris O'Connor, CEO von Persistent Systems"Die Übernahme von youperience(TM) stärkt unsere globalenstrategischen Salesforce-Praktiken in Europa, wobei es sich um einenäußerst wichtigen Markt für uns handelt. Über 1000Salesforce-Experten machen uns zu einem globalenSalesforce-Boutiquepartner mit Zukunftspotential, der Kunden sowohlgeschäftsorientierte Beratung als auch exzellente Technologielösungenbietet. Die gebündelte Kompetenz unseres PARX-Teams und des Teamsvon youperience(TM) wird zur Stärkung unseres Erfolgs in Europabeitragen."Informationen zu Persistent Systems:Persistent Systems (https://www.persistent.com/) (BSE: PERSISTENT)(NSE: PERSISTENT) stellt Softwarelösungen zur Stärkung derUnternehmen unserer Kunden bereit. Wir bedienen Softwareunternehmenund -firmen mit Software, die sich den zentralen Aspekten ihrerdigitalen Transformation zuwendet.Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise: Für Risiken undUnsicherheiten, die mit zukunftsgerichteten Aussagen in Verbindungstehen, besuchen Sie bitte www.persistent.com/FLCS/.Pressekontakt:e:Saviera BarrettoArchetype+91-84249-17719saviera.barretto@archetype.coPulkit GroverPersistent Systems+91-86696-70068pulkit_grover@persistent.comKen MontgomeryPersistent Systems (USA)+1-213-500-8355ken_montgomery@persistent.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/726391/Persistent_Logo.jpgOriginal-Content von: Persistent Systems, übermittelt durch news aktuell