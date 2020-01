Persistent Systems und ValidSoft präsentieren neue sichere Lösung zur Stimmauthentifizierung für Banken und Kreditgenossenschaften

Herndon, Virginia, Pune, Indien, und Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Persistent Systems (https://www.persistent.com/) und ValidSoft(http://www.validsoft.com/) haben gemeinsam eine sichere Lösung zur digitalenStimmauthentifizierung für die kontinuierliche Nutzervalidierung entwickelt, diesich mit Persistents Bankenlösungen integrieren lässt. Persistent wirdValidSofts Precision Voice Biometrics(TM) in seine Persistent Digital BankSolution(TM) (https://www.persistent.com/digital-credit-union-solution/)integrieren, um die Identität der Nutzer seiner Plattform mit maximalerSicherheit zu validieren.Persistent (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) hat vor kurzem die Verfügbarkeitder Persistent Digital Bank Solution(TM)(https://www.persistent.com/digital-credit-union-solution/) und PersistentDigital Credit Union Solution(TM) verkündetPat Carroll, CEO & Executive Chairman, ValidSoft"Persistent und ValidSoft liefern gemeinsam innovative Technologien, damitOrganisationen im globalen Maßstab digitale Bankenlösungen implementierenkönnen. Neue und kontinuierlich weiterentwickelte digitale Kommunikationskanälesetzen sich immer stärker durch und bewirken einen grundlegenden Wandel desBankengeschäfts. Das Kundenerlebnis ist dabei immer noch von größter Bedeutung,und die Integrität der Transaktion muss zwingend garantiert werden. Mit derIdentitätssicherheit können die Nutzer zuversichtlich sein, dass ihreTransaktionen unverfälscht sind. Die Stimme wird zur neuen, bevorzugtenBenutzerschnittstelle für sensible Hochwerttransaktionen."Persistent hilft Kreditgenossenschaften und kleinen und mittelgroßen Banken beider schnellen Implementierung digitaler Lösungen, die eine zeitgemäßeInteraktion mit ihren Mitgliedern bzw. Kunden ermöglichen. Dabei kommenTechnologien wie Stimmbiometrie, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen undCloud Computing zum Einsatz.Jaideep Dhok, General Manager Banking, Financial Services and Insurance beiPersistent Systems"Mit der Stimme als primäre Benutzerschnittstelle werden traditionelleAuthentifizierungsmodelle überflüssig. Die stimmbiometrischeSprecherauthentifizierung ist eine grundlegende Voraussetzung für diese neueForm der Kundeninteraktion. Die Systeme müssen schnell und genau arbeiten, umsich im Wettbewerb zu differenzieren. Betrüger und Hacker werden wie gewohntaufholen und immer ausgeklügeltere und heimtückischere Angriffe ausführen, diefortschrittliche Abwehrmechanismen wie Replay-Angriff und synthetischeAngriffserkennung erfordern. ValidSoft ist der Weltmarktführer bei diesenTechnologien und wir begrüßen diese Partnerschaft, um diese Lösungen auf denMarkt zu bringen."Informationen zu ValidSoftValidSoft ist ein globales Unternehmen für Cybersicherheit, das die schnellste,sicherste, genauste und installationsfreundlichste biometrische Lösung zurStimmauthentifizierung entwickelt hat. Die nahtlose Omnikanal-Lösung vonValidSoft ermöglicht eine sichere, schnelle und reibungslose Interaktion mit denKunden. So können Unternehmen Geld sparen, Betrugsversuche stoppen und dasProblem frustrierter Kunden lösen.Informationen zu Persistent SystemsPersistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) ist ein globalerLösungsanbieter, der Unternehmen in allen Industriezweigen und geografischenRegionen bei der beschleunigten Digitalisierung, Modernisierung derGeschäftsprozesse und digitalen Produktentwicklung unterstützt.Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise: Für Risiken und Unsicherheiten inVerbindung mit zukunftsgerichteten Aussagen besuchen Sie bitte FLCS(https://www.persistent.com/FLCS/)Ken Montgomery Saviera Barretto Pulkit GroverTim DunnPersistent Systems Archetype Persistent SystemsValidSoft+1-213-500-8355 +91-8434917719 +91-9158715658+44(0)- 7825-414142ken_montgomery@persistent.com Saviera.barretto@archetype.copulkit_grover@persistent.com Tim.dunn@validSoft.comPressekontakt:Logo:https://mma.prnewswire.com/media/1022385/Persistent_Systems_Logo.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/133621/4501010OTS: Persistent SystemsOriginal-Content von: Persistent Systems, übermittelt durch news aktuell