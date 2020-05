Persistent Systems meldet 5,9% Umsatzwachstum für GJ20, Meilenstein von einer halben Milliarde US-Dollar übertroffen

Pune, Indien und Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Aktueller ÜberblickPersistent Systems (https://www.persistent.com/) (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) gab heute die geprüften Finanzergebnisse des Unternehmens für das Quartal und das Jahr bis zum 31. März 2020 bekannt, die vom Verwaltungsrat genehmigt wurden. Das Unternehmen hat erstmalig den wichtigen Meilenstein von einer halben Milliarde US-Dollar Umsatz überschritten.Konsolidierte Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2019-20:GJ20 GJ19 Wachstum im JahresvergleichUmsatz (INR, in 35.658,08 33.659,41 5,9% Millionen)EBITDA (INR, in 4.929,54 5.805,36 -15,1% Millionen)Gewinn vor Steuern 4.523,42 4.863,39 -7,0% (INR, in Millionen)Gewinn nach 3.402,89 3.516,79 -3,2% Steuern (INR, in Millionen)Umsatz (USD, in 501,61 480,97 4,3% Millionen)Konsolidierte Finanzkennzahlen für das Quartal zum 31. März 2020:4. Quartal Wachstum im Wachstum im GJ20 Quartalsvergleich JahresvergleichUmsatz (INR, in 9.263,65 0,4% 11,4% Millionen)EBITDA (INR, in 1.276,85 3,4% 0,9% Millionen)Gewinn vor 1.130,43 -0,8% 1,6% Steuern (INR, in Millionen)Gewinn nach 838,21 -4,7% -0,8% Steuern (INR, in Millionen)Umsatz (USD, in 127,05 -1,8% 7,4% Millionen)Christopher O'Connor, CEO & Executive Director, Persistent Systems"Wir haben das Geschäftsjahr 2020 sehr erfreulich abgeschlossen und zum ersten Mal in der Geschichte von Persistent die Marke von einer halben Milliarde US-Dollar an Einnahmen überschritten. Besondere Stärke zeigte der Geschäftsbereich Technology Services, der dank solider Ausweitung ein robustes Quartal lieferte. Wir setzten die starke Expansion neuer Logos im gesamten Unternehmen fort. COVID-19 stellt uns zwar vor Herausforderungen, eröffnet uns aber auch neue Geschäftsmöglichkeiten, da nun jedes Unternehmen erkennt, dass der Status quo keine gangbare Option darstellt. Dank der vorausschauenden internen Einbindung von Cloud-Technologien konnten mehr als 99% unserer Mitarbeiter innerhalb der ersten Woche von zu Hause aus arbeiten, was dazu beitrug. die Geschäftskontinuität für unsere Kunden sicherzustellen. Dies demonstriert die Einsatzbereitschaft, den Geist und die Werte, die für uns alle hier bei Persistent zählen".Sandeep Kalra, Executive Director & President - Technology Services Unit, Persistent Systems"Wir verzeichneten ein langfristiges Wachstum bei unseren Top-Kunden, insbesondere in den Branchensegmenten BFSI und Software und Hi-Tech. Wir bieten unseren Kunden einen differenzierten Wert, indem wir ihre Bedürfnisse über den aktuellen Bedarf hinaus antizipieren und das beste Fachwissen aus dem gesamten Persistent-Umfeld nutzen. Dies führt, in Verbindung mit der anhaltenden Anerkennung durch Branchenanalysten wie Zinnov, ISG und Constellation, zu einer positiven Entwicklung bei neuen und bestehenden Kunden und zu mehr Abschlüssen mit höherem Geschäftsvolumen".Persistent kündigte auch einen Beitrag von Rs. 25 Crores (3,3 Mio. USD) zur Unterstützung der weltweiten Anstrengungen in Bezug auf COVID-19 an (https://www .persistent.com/media/press-releases/persistent-systems-contributing-to-covid-19 -emergency-fund/) .Highlights des vierten Quartals im GJ20Kundengewinne und Ergebnisse- Bereitstellung der Salesforce COVID-19 Care Response Solution für Gesundheitssysteme (https://www.persistent.com/blogs/delivering-salesforces-co vid-19-care-response-solution-for-healthcare-systems/?utm_source=Twitter&utm_m edium=Organic&utm_campaign=BlogTraffic) - Persistent trägt zur Skalierung der COVID-19-Triage bei und liefert CDC-konforme SaaS für Gesundheitsdienstleister (https://www.persistent.com/blo gs/how-healthcare-providers-can-scale-covid-19-triage-with-saas/) - Erstellung eines Moduls zur Patienteneinbindung mit Salesforce für einen der größten US-Anbieter im Bereich der Kinderheilkunde - Mit Hilfe der künstlichen Intelligenz lotet Mount Sinai Innovationen aus, um die Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit zu erweitern (https://www.pers istent.com/customer-video-persistent-systems-teams-with-mount-sinai-for-fourth -health-hackathon/) - Einführung einer Patientenbeziehungsmanagement-Plattform mit Salesforce für ein großes biopharmazeutisches Unternehmen - Bereitstellung einer neuen sicheren digitalen Sprachauthentifizierung für Banken und Kreditgenossenschaften für Validsoft - Modernisierung der Kern-IT und Förderung der Datenmigration für die weltweit größten unabhängigen Retirement & College Savings - Verkürzung der Implementierungszeit für IBM Engineering-Lösung hilft SEMP bei der Transformation von Ottawa Light Rail (https://www.persistent.com/customer- video-cutting-implementation-time-for-ibm-doors-next-by-90-for-a-project-with- 10000-requirements/) - Einsatz von IBM ELM Tools ermöglicht Xoserve den sicheren Zugriff auf kritische Öl- und Gasdaten innerhalb von Stunden statt Tagen (https://www.pers istent.com/customer-video-using-ibm-elm-tools-to-access-critical-data-securely -within-hours-instead-of-days/) - Durch Beschleunigung von Innovation und Flexibilität realisiert Acoustic global ein Kundenwachstum von 100% für mobiles Marketing (https://www.persiste nt.com/customer-video-bringing-innovation-and-flexibility-to-help-drive-custom er-growth-internationally/) - Modernisierung von Cybersecurity-Produkten und mehreren internen Anwendungen für einen weltweit führenden Anbieter von Halbleitern und Infrastruktur-SoftwareproduktenBesondere Anerkennungen und weitere Nachrichten- Constellation nimmt Persistent erneut in ShortList(TM) für Innovation Services und Engineering auf (https://www.persistent.com/media/press-releases/persisten t-systems-in-constellation-shortlist-2020-for-innovation-services-and-engineer ing/?utm_source=Twitter&utm_medium=Organic&utm_campaign=constellation%20shortl ist%202020) - ISG benennt Persistent als Kategorie-übergreifenden Leader in Provider Lens 2020(TM) für Salesforce Ökosystempartner (https://www.persistent.com/partner-e cosystem/salesforce/persistent-as-a-leader-for-salesforce-partner-ecosystem-in -isg-provider-lens-2020/) - Zinnov platziert Persistent auf Führungspositionen im Zinnov Zones 2019 ER&D Services Report (https://www.persistent.com/media/press-releases/persistent-in -leadership-positions-in-zinnov-zones-2019-erd-services-report/) - Persistent Systems, i4C und die Persistent Foundation haben den Smart School Hackathon (SSH) 2020 ausgerichtetInformationen zu Persistent Systems Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) ist ein globaler Lösungsanbieter, der digitale Geschäftsbeschleunigung, Unternehmensmodernisierung und digitales Prod ukt-Engineering für Unternehmen in allen Branchen und Regionen bereitstellt. http://www.persistent.com/Zukunftsgerichtete Aussagen und WarnhinweiseInformationen zu den Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen finden Sie unter http://www.persistent.com/FLCS