Die Neuausgabe der limitierten Auflage bietet bis Ende 2019 ineiner Serie von Drops Kultstücke aus den 90er-JahrenNew York (ots/PRNewswire) - Perry Ellis International, Inc. (PEI),Modehaus der Kultmarke für Herrenbekleidung Perry Ellis®, gab heuteden Start von Perry Ellis America®; einer Kapselkollektion inlimitierter Auflage der berühmten Markentochter, bekannt. Diese warerstmals 1984 auf den Markt gekommen. Als Hommage auf dieErstkollektion durchforscht PEI seine Archive, um einige seinererkennbarsten Stücke von Perry Ellis America nachzubilden undgleichzeitig neue Stücke, inspiriert von den auffälligen Logos undkräftigen Farben der 90er-Jahre, herauszubringen.Von Preppy- über Grunge-Style zu Logos und wieder zurück -Mode-Guru Perry Ellis (Herr Ellis) definierte amerikanische Mode überGenerationen.1984 startete Herr Ellis - in Partnerschaft mit Levi's -Perry Ellis America, die erste Gemeinschaftsproduktion dieser Art.Die Kollektion vereinigte Luxusmode mit Alltagsklassikern, um eineneue, einzigartige Richtung in amerikanischer Sportbekleidung zuschaffen - ein Konzept, das nachgeahmt, aber nie repliziert wurde.Mit der Einführung von Perry Ellis America betritt PEI mitamerikanischer Sportbekleidung abermals neues Terrain und bringt dieKernstücke des 90er-Jahre-Street-Wear für Modebegeisterte aus allerWelt für eine begrenzte Zeit wieder auf den Markt. Damit wird dieModegeschichte, die mithilfe von Herrn Ellis geschafften wurde, durchdie Unisex-Kollektion nochmals aufgegriffen.Der Drop der ersten von fünf Perry Ellis America Kapseln findet am10. Oktober bei Matches Fashion statt, gefolgt von einer weltweitenMarkteinführung bei Einzelhändlern, darunter HBX, Bloomingdale's undRon Robinson at Fred Segal. Die Kollektion wird außerdem auf derneuen Website www.PerryEllisAmerica.com erhältlich sein."Ursprünglich war Perry Ellis America die Antwort von Herrn Ellisauf seinen persönlichen Bedarf an echter Wochenend-Freizeitkleidung",so der Marken-Kreativdirektor von Perry Ellis, Michael Maccari."Verwurzelt im Denim trug es [Perry Ellis America] noch immer die fürseine Kollektion charakteristische Handschrift von Sportbekleidung,sollte aber wieder an Jeans anknüpfen. Während es sich in den90er-Jahren weiterentwickelte - als der Street-Wear-Trend auffälligerwurde und verbreiteter war - ging die Modelinie zu Grafik, Logos,Color Blocking, Nylon usw. über. Zu dieser Zeit waren logolastigeTrainingsanzüge, Anoraks und sportliche Oberbekleidung Kernstücke derModelinie und brachten einen lässigeren Look als vorherigeIterationen. Mit dem neuen Perry Ellis America wird eine echteCasual-Kollektion geschaffen, mit zahlreichen auffälligen Logos, dieschon die erste Kollektion erfolgreich machten. Die Kollektionbekräftigt unsere Geschichte und Grundlage auf die gleiche Art undWeise wie die erste Markteinführung durch Herrn Ellis."Die erste Kapsel in limitierte Auflage mit 12 Stücken bietet einePalette an typischen Stilen von Perry Ellis America, die man sofortwiedererkennt, darunter neu aufgelegte Trainingsanzüge aus Nylon,washed Denim, Oberbekleidung im Color-Blocking-Stil und eine Palettean Fleecekleidung und T-Shirts mit auffälligem Logodruck.Perry Ellis America startet mit einer neuen ausdrucksstarkenKampagne mit dem Titel "The New America" ("Das Neue Amerika"),entwickelt in Zusammenarbeit mit Hypebeast und unter Mitwirkung einerGruppe modischer junger Influencer, darunter Sportler und ModellCordell Broadus.Broadus und die anderen Influencer der Kampagne repräsentieren dieJugend des heutigen Amerika - eine Gruppe, die sich nicht durchfrühere Anschauungen in Bezug auf Rasse, Geschlecht oder Religioneinschränken lassen. Sie sind weltgewandt, unterschiedlich undvielfältig - und finden ihren Weg, indem sie für sich neueMöglichkeiten in der Mode, Musik und Kunst schaffen. Sie vereineninternationale Inspiration mit amerikanischem Erbe, um einen Stil zukreieren, bei dem Bezüge sowohl vom Alten als auch vom Neuen zu einermodernen, neuen Ästhetik verschmelzen. Sie sind der ultimativeAusdruck für das Neue Amerika. Die Kampagne wird aufwww.Hypebeast.com wie auch auf allen sozialen und digitalen Kanälenvon PEI zu sehen sein."Die erneute Markteinführung von Perry Ellis America stellt dennächsten Abschnitt des Rollouts unserer Markenpositionierung 'LifeReady Since 1976' dar", sagte Marken-President von Perry Ellis,Melissa Worth. "Wir greifen in unsere Archive, um das vielfältigeErbe der Marke zum Leben zu erwecken und die Vergangenheit in dieGegenwart zu bringen. "Informationen zu Perry Ellis InternationalPerry Ellis International, Inc. ist ein führender Designer,Vertreiber und Lizenzgeber einer breit gefächerten Modeliniequalitativ hochwertiger Herren- und Damenkleidung, Accessoires undDüfte. Die Kollektion des Unternehmens von Anzug- und Sporthemden,Golfkleidung, Sweatshirts und Pullovern, Anzug- und Freizeithosen,Shorts, Jeanskleidung, Sport- und Freizeitkleidung, Kleidern undDamen- und Herren-Bademode ist über alle führendenEinzelhandelsvertriebe erhältlich. Das Unternehmen verfügt über seinehundertprozentigen Tochtergesellschaften über ein Portfolio vonnational und international anerkannten Marken, darunter Perry Ellis®,An Original Penguin by Munsingwear®, Laundry by Shelli Segal®,Rafaella®, Cubavera®, Ben Hogan®, Savane®, Grand Slam®, John Henry®,Manhattan®, Axist®, Jantzen® und Farah®. Das Unternehmen entwickeltsein Markenportfolio durch Lizenzierung von Markenzeichen Dritterweiter, darunter Nike® für Bademode, Callaway®, PGA TOUR® und JackNicklaus® für Golfkleidung sowie Guy Harvey® für Anglerbekleidung undResort Wear. Mehr Informationen zum Unternehmen finden Sie unterhttp://www.pery.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/754308/Perry_Ellis.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/754309/Perry_Ellis_Logo.jpgPressekontakt:David Shulmandavid@bpcm.comOriginal-Content von: Perry Ellis International, Inc., übermittelt durch news aktuell