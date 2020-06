Perrot Duval: Faktencheck!

Perrot Duval weist am 02.06.2020, 08:55 Uhr einen Kurs von 115 CHF an der Börse SIX Swiss Ex auf. Das Unternehmen wird unter "Industriemaschinen" geführt.

Unser Analystenteam hat Perrot Duval auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Perrot Duval liegt bei 50, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Perrot Duval bewegt sich bei 45,66. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Perrot Duval beträgt das aktuelle KGV 19,53. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen" haben im Durchschnitt ein KGV von 27,9. Perrot Duval ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Perrot Duval weist derzeit eine Dividendenrendite von 13,04 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("Maschinen") von 2,19 %. Mit einer Differenz von lediglich 10,85 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.