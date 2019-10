Perrot Duval: Pleite oder Chance?

Am 22.10.2019, 15:45 Uhr notiert die Aktie Perrot Duval an ihrem Heimatmarkt SIX Swiss Ex mit dem Kurs von 107.33 CHF. Das Unternehmen gehört zum Segment "Industriemaschinen".

Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Perrot Duval entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Perrot Duval. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Perrot Duval-Aktie beträgt dieser aktuell 140,84 CHF. Der letzte Schlusskurs (108 CHF) liegt damit deutlich darunter (-23,32 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Perrot Duval somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (131,28 CHF) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-17,73 Prozent), somit erhält die Perrot Duval-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. In Summe wird Perrot Duval auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Sell"-Rating versehen.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 75,38 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Perrot Duval damit 71,69 Prozent über dem Durchschnitt (3,69 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt 4,73 Prozent. Perrot Duval liegt aktuell 70,66 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".