Perrigo Co PLC: Das sind interessante Neuigkeiten!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Perrigo Co PLC. Die Aktie notiert im Handel am 03.02.2020, 21:25 Uhr, mit 58.75 USD.

Die Aussichten für Perrigo Co PLC haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Sell". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Damit erhält die Perrigo Co PLC-Aktie ein "Sell"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Perrigo Co PLC erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 30,12 Prozent. Ähnliche Aktien aus der ""-Branche sind im Durchschnitt um 12,41 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +17,71 Prozent im Branchenvergleich für Perrigo Co PLC bedeutet. Der ""-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 12,32 Prozent im letzten Jahr. Perrigo Co PLC lag 17,8 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Perrigo Co PLC ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Perrigo Co PLC-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 79,33, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 41,87, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.