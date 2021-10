Pernod Ricard steigert Umsatz deutlich

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo":

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Spirituosenhersteller Pernod Ricard profitiert von einer deutlich angezogenen Nachfrage nach seinen Produkten.



In den drei Monaten Juli bis September sei der Umsatz verglichen zum Vorjahreszeitraum aus eigener Kraft um ein Fünftel auf rund 2,7 Milliarden Euro geklettert, teilte der Konzern am Donnerstag in Paris mit. Rechnet man Wechselkurs-Effekte mit ein, fällt der Zuwachs unter anderem wegen des chinesischen Yuan noch etwas besser aus. Damit schnitt der Diageo-Konkurrent etwas besser als von Experten erwartet ab.

Vor allem im globalen Reisegeschäft konnte Pernod Ricard seinen Umsatz deutlich steigern. Dabei profitierte der Konzern mit Marken wie Ramazzotti, Mumm und Monkey 47 davon, dass Reisebeschränkungen stückweise aufgehoben werden und Länder ihre Grenzen wieder für Touristen öffnen. In Deutschland fragten Kunden verstärkt nach Absolut Vodka und Jameson Whisky./ngu/zb/eas