Pernod Ricard ist solide ins neue Geschäftsjahr gestartet!

Liebe Leser,

Pernod hatte einen soliden Start ins neue Geschäftsjahr. Im 1. Quartal stieg der Umsatz um 1,1%. Negative Wechselkurseffekte bremsten die Entwicklung. Internationale Marken wie Jameson, Ballentine’s, Absolut-Wodka und Martell waren vor allem in Deutschland, Spanien und Großbritannien stark gefragt. Aber auch regionale Produkte wie indischer Whisky kamen bei den Kunden gut an. In Europa ist der Konzern um 4% und in Amerika um 3% gewachsen. In Asien und dem Rest der Welt hat Pernod dagegen 2% weniger umgesetzt.

Pernod konnte dem Konkurrenten Diageo Marktanteile abnehmen

In China belasten immer noch die Maßnahmen der Regierung im Kampf gegen Korruption die Geschäftsentwicklung. Zudem bremst die Konjunkturabschwächung die Nachfrage. Es gibt aber erste Anzeichen für eine Trendwende auf Pernods zweitwichtigstem Absatzmarkt. Der Umsatz ging nur noch um 1% zurück. Im Vorjahr waren es noch 9%. Auch in Indien machen dem Konzern staatliche Eingriffe das Leben schwer. In einigen Bundesstaaten kam es zu Steuererhöhungen und Alkoholverboten.

Dennoch hat sich das Wachstum nur von 12 auf 8% abgeschwächt. Die Konzentration auf margenstarke regionale Premium-Whisky-Marken verhinderte Schlimmeres. Viel wichtiger ist aber: Pernod hat dem Konkurrenten Diageo Marktanteile abgenommen. Im Gesamtjahr will der Konzern das operative Ergebnis um 2 bis 4% auf 2,32 bis 2,37 Mrd € steigern. Der Umsatz soll ebenfalls zulegen. Negativen Wechselkurseffekten will Pernod mit Preiserhöhungen begegnen, besonders in Großbritannien.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse