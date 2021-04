Pernod Ricard: Whiskyhersteller bleibt für Goldman ein Kauf

Der Whiskey- und Wodkaproduzent Pernod Ricard bleibt für die Analysten der US-Großbank Goldman Sachs ein Kauf.

Zwar hat Goldman-Analyst Olivier Nicolai in seiner aktuellsten Studie auf Basis der kürzlich vorgelegten Quartalszahlen seine Prognosen leicht zurückgeschraubt. Aber, so der Analyst weiter, werde:

…diese jedoch durch die Verschiebung des Bewertungshorizonts um ein Quartal in die Zukunft mehr als aufgewogen.

Deshalb belässt er auch eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung