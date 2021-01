Pernod Ricard Aktie: Rückkehr auf den Wachstumspfad?

Das 1. Quartal war von coronabedingten Einschränkungen im Reiseverkehr und Einzelhandel sowie von negativen Wechselkurseffekten geprägt. Pernod meldete einen Umsatzrückgang von 10%. Zur Gewinnentwicklung zum Geschäftsjahresauftakt äußert sich der Konzern traditionell nicht.

In Europa hat Pernod mit 645 Mio € 7% weniger umgesetzt. In Amerika hat sich das Geschäft dank einer robusten Nachfrage in den USA mit 673 Mio € stabil entwickelt. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung