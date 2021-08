Pernod Ricard Aktie: Faktencheck!

Pernod hat in den ersten 9 Monaten 3,7% weniger umgesetzt. Belastet haben negative Wechselkurseffekte sowie die globalen Reisebeschränkungen. In allen Regionen sind die Umsätze zurückgegangen. In Europa war der Rückgang mit 6% auf 1,94 Mrd € am stärksten. Am besten liefen die Geschäfte noch in Amerika.

