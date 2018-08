Mainz (ots) -Die Böden, die landwirtschaftlich genutzt werden können, sindhäufig bereits ausgelaugt und bringen entsprechend weniger Ertrag.Bisher haben Dünger und Pestizide die Ernten stabilisiert. Doch wielange geht das noch gut und was sind Alternativen? Dieser Frage geht"plan b" am Samstag, 18. August 2018, 17.35 Uhr, im ZDF nach, in"Ackern für die Zukunft - Natürliche Landwirtschaft in Feld undGarten". Der Film von Stefanie Fleischmann und Adama Ulrich zeigt,wie man mit Äckern und Pflanzen anders umgehen kann und trotzdemgenug erntet: mithilfe dauerhafter und nachhaltiger Landwirtschaft -der Permakultur. Diese orientiert sich an den Kreisläufen der Naturund versucht, ein geschlossenes Ökosystem nachzustellen.Der Frankfurter Sternekoch Ricky Saward und der Gärtner DavidSchäfer setzen dieses Prinzip in die Tat um. Auf nur drei Hektar bautDavid Schäfer unterschiedliche Gemüse, Kräuter, Obstsorten und Pilzean - 150 bis 200 verschiedene Arten gedeihen dort bunt durchmischt.Das ermöglicht einen nachhaltigen Umgang mit dem Boden. AlleLebensmittel, die Ricky Saward in seinem vegetarischen Restaurantverwendet, stammen aus diesem Garten.Die südfranzösische Stadt Albi will ihre knapp 50.000 Bewohner nurnoch mit Lebensmitteln aus der Region versorgen - möglich werden solles durch die Permakultur. Die Stadt vergibt Land an Menschen, dieeinen Permakultur-Garten anlegen wollen. Pflanzen, Säen und Erntenerfolgt dabei ausschließlich in Handarbeit. Auf Chemikalien, Düngeroder Pestizide wird komplett verzichtet, und Monokulturen gibt esnicht. Auch in Belgien hat die Idee der Kreislaufwirtschaftüberzeugte Anhänger: Bereits vor 40 Jahren haben dort Gilbert undJosine Cardon ihren Hinterhofgarten so angelegt - auf 1800Quadratmetern wachsen 2000 Bäume und etliche Obst- und Gemüsesorten.https://presseportal.zdf.de/pm/plan-b/http://planb.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 -70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planbPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell