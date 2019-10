Perma-Fix Environmental Services: Das ist schon in aller Munde!

Der Perma-Fix Environmental Services-Kurs wird am 11.10.2019, 10:19 Uhr an der Heimatbörse NASDAQ CM mit 5 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Umwelt- und Facility Services".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Perma-Fix Environmental Services einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Perma-Fix Environmental Services jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Perma-Fix Environmental Services beträgt das aktuelle KGV 6597,74. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" haben im Durchschnitt ein KGV von 46,28. Perma-Fix Environmental Services ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Sell"-Einschätzung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Perma-Fix Environmental Services erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 14,18 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche sind im Durchschnitt um 6,5 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +7,68 Prozent im Branchenvergleich für Perma-Fix Environmental Services bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 8,36 Prozent im letzten Jahr. Perma-Fix Environmental Services lag 5,82 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Perma-Fix Environmental Services von 4,99 USD ist mit +32,36 Prozent Entfernung vom GD200 (3,77 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 4,15 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +20,24 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Perma-Fix Environmental Services-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.