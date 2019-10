PerkinElmer: Das dürfen Sie auf keinen Fall vergessen!

Weitere Suchergebnisse zu "PerkinElmer":

Für die Aktie PerkinElmer stehen per 03.10.2019, 16:51 Uhr 82.67 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. PerkinElmer zählt zum Segment "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen".

Unsere Analysten haben PerkinElmer nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Derzeit schüttet PerkinElmer niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 1,2 Prozentpunkte (0,33 % gegenüber 1,52 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die PerkinElmer 2 mal die Einschätzung buy, 4 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu PerkinElmer vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 83,45 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -8,93 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 76 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Sell"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Hold".

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist PerkinElmer mit einem Wert von 19,86 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 52,42 , womit sich ein Abstand von 62 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.