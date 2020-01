PerkinElmer: DAS sind mal Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "PerkinElmer":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie PerkinElmer, die im Segment "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 11.01.2020, 16:13 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 100.33 USD.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für PerkinElmer entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von PerkinElmer auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Sell"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für PerkinElmer weist unserer Messung nach eine positive Veränderung auf. Dies entspricht einem "Buy"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von PerkinElmer bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Buy".

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von PerkinElmer im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um PerkinElmer. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere "Sell"-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu einem Signal (1 Sell). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein "Sell" Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der PerkinElmer-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 89,38 USD. Der letzte Schlusskurs (100,34 USD) weicht somit +12,26 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (94,37 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,33 Prozent), somit erhält die PerkinElmer-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die PerkinElmer-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.